CHP'li Öztrak: Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6'lı masada belirlenecektir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin, "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız olarak seçilmiştir. Tüm büyükşehir belediye başkanlarımız gibi üstün hizmetler vermektedir. Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6'lı masada belirlenecektir. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı hem de herkesin cumhurbaşkanı olacaktır" dedi.

CHP'li Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Hafta sonu meydana gelen trafik kazalarına ilişkin konuşan Öztrak, "Her iki kazada 35 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Yüreklerimiz parçalandı. Yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza, Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Mardin Derik'te yaşanan kazalardaki TIR'ların, aynı firmaya ait olduğu söyleniyor. Bu da iş ve araç güvenliği konusunda taviz verildiği kuşkularını artırıyor. Diğer taraftan artan giderler nedeniyle otobüslerin, kamyonların eskiyen lastiklerini değiştirmek yerine artık lastiklerine diş açtığını defalarca söyledik. Bakımların, sigortaların zamanında yapılamadığını anlattık. Bu tehlikeler için uyardık. Tüm bu kazaların ciddiyetle soruşturulmasını ve sorumluları hakkında en ağır cezaların verilmesini bekliyoruz" dedi.

'YDK SÖZCÜLERİ GEREKLİ BİLGİLERİ VERECEKTİR'

Soruları kabul eden Faik Öztrak, Yüksek Disiplin Kurulu'ndan (YDK) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında sonuç çıkıp çıkmadığıyla ilgili soruya "Dosyayı bir kez YDK'ya göndeririz. Sonra süreç orada yürür. Sürecin sahibi YDK'mızdır. Dolayısıyla ne olup bittiğiyle ilgili olarak YDK sözcüleri, gerekli bilgileri verecektir. MYK olarak tüzüğümüz gereği bu sürece en ufak bir karışmada bulunamayız" cevabını verdi.

'SAYIN YAVAŞ, ABB BAŞKANIMIZ OLARAK SEÇİLMİŞTİR'

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklaması hatırlatılan Öztrak, "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız olarak seçilmiştir. Tüm büyükşehir belediye başkanlarımız gibi üstün hizmetler vermektedir. Dün bir defa daha, kuvvetli bir şekilde, altı çizildiği gibi milletimiz emin olsun. Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6'lı masada belirlenecektir. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı hem de herkesin cumhurbaşkanı olacaktır" diye konuştu.