CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ağrı'da konuştu - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı helalleşme çağrısının Türkiye'nin barışı ve iç huzuru için olduğunu söyledi.

Ağbaba ve beraberindeki milletvekilleri, Esnaf Masası kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Ağrı'ya geldi.

Partisinin il başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Ağbaba ve beraberindekiler, daha sonra Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de iç barış ve huzur için helalleşme çağrısı yaptığını ifade etti.

Gittikleri her şehirde aynı şeyleri konuştuklarını ve kapalı kapılar ardında bir şey söylemediklerini belirten Ağbaba, "Bu Türkiye'nin huzuru ve barışı için yapılan bir çağrıdır. Yapılan birçok şeyde bizim sorumluluğumuz yok ama bir helalleşme ihtiyacının olduğu da muhakkak ve bunu da gönülden desteklediğimizi söylemek istiyoruz. Kürt sorununun da Ağrı'nın sorununun da bu helalleşmeyle daha rahat çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye'nin maalesef en büyük problemlerinden birisi bölgesel kalkınmadır. Ağrı'daki milli gelirle başka bir ildeki milli gelir arasında neredeyse 3 kat fark var. Düşen milli gelir en çok burayı etkiliyor." diye konuştu.

Ağbaba, yapılan anketlerde Millet İttifakı'nın önde olduğunu ve sorunların çözümü için CHP'nin içinde bulunduğu ittifakın iktidara geleceğini umduklarını ifade etti.

Türkiye'nin temel sorununun demokrasi, hukuk ve adalet olduğunu söyleyen ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerde bulunan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Kapitalizmin en baba ülkesi olan Amerika'da bile tarıma destek var. Tarımı desteksiz yönetemezsiniz. Hayvancılığa para vermezseniz, destek vermezseniz ve bunu sağlamazsanız, yönetemezsiniz. Hayvancılığa destek verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Devletin yönetiminde bir de liyakat meselesi var. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu en iyi ticaret yapan arkadaşlar bilir. Liyakati olmayan hiç kimseyi babanızın oğlu da olsa kapıya yaklaştırmazsınız. Maalesef Türkiye'deki yönetim şekline, devletin bürokrasisine, kurumlarına bakın ve mutlaka liyakatin egemen olması lazım. Ağrı'daki fakir fukara çocuğun sınava girerken 'dayısı var mı yok mu' diye bakmaması lazım. Mutlaka kamuda alımların tamamında mülakat sisteminin kaldırılması lazım."

"Herkesi terör olarak ya da terörist olarak görürsen tek başına kalırsın"

Ağbaba, Türkiye'nin güven duyabileceği, farklı siyasi görüşlerinden dolayı kimsenin düşman görülemeyeceği ve ötekileştirilemeyeceği bir yapının kurulması gerekliğini vurgulayarak, "Herkesi terör olarak ya da terörist olarak görürsen tek başına kalırsın. Bu ülkenin geleceği için ve önümüzdeki dönem ülkenin tekrar ayağa kalkabilmesi için ülkede yaşayan ve farklı siyasi görüşten de olsa insanların bir arada bulunması gerekiyor. Bunu da sağlamaya aday olduğumuzu övünerek söylüyoruz. Bütün siyasi partilerle konuşabilen ve oturabilen tek siyasi partiyiz." dedi.

Tüm sorunların çözüm yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olduğunu vurgulayan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılacak ilk seçimden sonra Türkiye'nin tekrar güçlendirilmiş parlamenter sisteme, güçler ayrılığının hakim olduğu, yargının bağımsız olduğu, liyakatin hakim olduğu, bağımsız olması gereken kurumların bağımsız olduğu bir dönemi hep beraber yaşayacağız ve ülkeye getireceğiz. Umarım Türkiye bu ekonomik buhrandan bir an önce kurtulur, birkaç ay sonra çok daha fazla etkisini hissedeceğiz. Türk lirasının tarihinin en değersiz olduğu günleri yaşıyoruz. Dünyadaki en yüksek 12. enflasyona sahibiz. Dünyanın en yüksek 11. faizine sahibiz. Bu ülkenin bu şekilde yönetilmesi artık mümkün değil. Ülkenin daha fazla zarar görmeden ve daha fazla çöküş yaşamadan derhal bir sandığın gelmesi gerektiğini bir kez daha Ağrı'dan ifade ediyoruz."

Beraberindekiler ile Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğini de ziyaret eden Ağbaba, Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret edip taleplerini dinledi.