Üye Girişi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ağrı'da konuştu - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ağrı'da konuştu

22.11.2021 17:36

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı helalleşme çağrısının Türkiye'nin barışı ve iç huzuru için olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı helalleşme çağrısının Türkiye'nin barışı ve iç huzuru için olduğunu söyledi.

Ağbaba ve beraberindeki milletvekilleri, Esnaf Masası kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Ağrı'ya geldi.

Partisinin il başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Ağbaba ve beraberindekiler, daha sonra Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de iç barış ve huzur için helalleşme çağrısı yaptığını ifade etti.

Gittikleri her şehirde aynı şeyleri konuştuklarını ve kapalı kapılar ardında bir şey söylemediklerini belirten Ağbaba, "Bu Türkiye'nin huzuru ve barışı için yapılan bir çağrıdır. Yapılan birçok şeyde bizim sorumluluğumuz yok ama bir helalleşme ihtiyacının olduğu da muhakkak ve bunu da gönülden desteklediğimizi söylemek istiyoruz. Kürt sorununun da Ağrı'nın sorununun da bu helalleşmeyle daha rahat çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye'nin maalesef en büyük problemlerinden birisi bölgesel kalkınmadır. Ağrı'daki milli gelirle başka bir ildeki milli gelir arasında neredeyse 3 kat fark var. Düşen milli gelir en çok burayı etkiliyor." diye konuştu.

Ağbaba, yapılan anketlerde Millet İttifakı'nın önde olduğunu ve sorunların çözümü için CHP'nin içinde bulunduğu ittifakın iktidara geleceğini umduklarını ifade etti.

Türkiye'nin temel sorununun demokrasi, hukuk ve adalet olduğunu söyleyen ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerde bulunan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Kapitalizmin en baba ülkesi olan Amerika'da bile tarıma destek var. Tarımı desteksiz yönetemezsiniz. Hayvancılığa para vermezseniz, destek vermezseniz ve bunu sağlamazsanız, yönetemezsiniz. Hayvancılığa destek verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Devletin yönetiminde bir de liyakat meselesi var. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu en iyi ticaret yapan arkadaşlar bilir. Liyakati olmayan hiç kimseyi babanızın oğlu da olsa kapıya yaklaştırmazsınız. Maalesef Türkiye'deki yönetim şekline, devletin bürokrasisine, kurumlarına bakın ve mutlaka liyakatin egemen olması lazım. Ağrı'daki fakir fukara çocuğun sınava girerken 'dayısı var mı yok mu' diye bakmaması lazım. Mutlaka kamuda alımların tamamında mülakat sisteminin kaldırılması lazım."

"Herkesi terör olarak ya da terörist olarak görürsen tek başına kalırsın"

Ağbaba, Türkiye'nin güven duyabileceği, farklı siyasi görüşlerinden dolayı kimsenin düşman görülemeyeceği ve ötekileştirilemeyeceği bir yapının kurulması gerekliğini vurgulayarak, "Herkesi terör olarak ya da terörist olarak görürsen tek başına kalırsın. Bu ülkenin geleceği için ve önümüzdeki dönem ülkenin tekrar ayağa kalkabilmesi için ülkede yaşayan ve farklı siyasi görüşten de olsa insanların bir arada bulunması gerekiyor. Bunu da sağlamaya aday olduğumuzu övünerek söylüyoruz. Bütün siyasi partilerle konuşabilen ve oturabilen tek siyasi partiyiz." dedi.

Tüm sorunların çözüm yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olduğunu vurgulayan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılacak ilk seçimden sonra Türkiye'nin tekrar güçlendirilmiş parlamenter sisteme, güçler ayrılığının hakim olduğu, yargının bağımsız olduğu, liyakatin hakim olduğu, bağımsız olması gereken kurumların bağımsız olduğu bir dönemi hep beraber yaşayacağız ve ülkeye getireceğiz. Umarım Türkiye bu ekonomik buhrandan bir an önce kurtulur, birkaç ay sonra çok daha fazla etkisini hissedeceğiz. Türk lirasının tarihinin en değersiz olduğu günleri yaşıyoruz. Dünyadaki en yüksek 12. enflasyona sahibiz. Dünyanın en yüksek 11. faizine sahibiz. Bu ülkenin bu şekilde yönetilmesi artık mümkün değil. Ülkenin daha fazla zarar görmeden ve daha fazla çöküş yaşamadan derhal bir sandığın gelmesi gerektiğini bir kez daha Ağrı'dan ifade ediyoruz."

Beraberindekiler ile Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğini de ziyaret eden Ağbaba, Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret edip taleplerini dinledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ağrı'da konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ağrı'da konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ağrı'da konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ağrı'da konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Türkiye, Ağrı, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ağrı'da konuştu - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz 19:41 Son Dakika: Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz İntihar dediği olay cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, o geceyi anlattı 17:26 İntihar dediği olay cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, o geceyi anlattı Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak 17:06 Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar 16:11 Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler 16:03 Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor 14:48 Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı AK Parti 13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!

Son Dakika Haberleri
19:43 Son Dakika: Talihsizliğin böylesi! Uğurcan'ın yokluğunda formayı alan Erce, maça az bir süre kala sakatlandı
19:40 Son Dakika: Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz
19:34 Son Dakika: Dolar zirveyi gördü! Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
19:33 Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu etti
19:31 Mansur Yavaş ulaşımda alınan yeni kararı açıkladı: Kadınlar istediği yerde inebilecek
18:59 Son Dakika! Erdoğan'dan döviz artışı açıklaması: Kurdaki rekabet gücü istihdamda artışa yol açar
18:58 Trafik polisi katıldığı düğünde mendili eline alıp halay başı oldu! İşte ilgi çeken o görüntüler
18:56 Son Dakika: Gaziantep'le karşı karşıya gelecek namağlup lider Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu
18:54 Son dakika! Meteoroloji yarın İstanbul için sarı kod uyarısı verdi
18:22 Fenerbahçe derbisinden sonra "Yarın TFF'ye gideceğim" diyen Burak Elmas'a randevu verilmedi
Son Dakika: Talihsizliğin böylesi! Uğurcan'ın yokluğunda formayı alan Erce, maça az bir süre kala sakatlandı Son Dakika: Talihsizliğin böylesi! Uğurcan'ın yokluğunda formayı alan Erce, maça az bir süre kala sakatlandı         
19:43
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Adıyaman'da sır ölüm! Zabıta memuru, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu Adıyaman'da sır ölüm! Zabıta memuru, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu         
17:18
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!         
13:20
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Son Dakika: Durumu kritikleşen Kadir İnanır ameliyata alındı! İşte hastaneden ilk açıklama geldi Son Dakika: Durumu kritikleşen Kadir İnanır ameliyata alındı! İşte hastaneden ilk açıklama geldi         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 19:59:08. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ağrı'da konuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement