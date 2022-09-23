Veli Ağbaba, 8 Ayda 1,1 Milyon Kişinin İşten Atıldığını Açıkladı: "Sadece Dayısı Olanların ya da Belli Cemaat, Tarikat, Vakıflara Yakın Olanların İş...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bu yılın ilk sekiz ayında 1 milyon 105 bin 947 kişinin işten atıldığını belirterek, "Maalesef sadece dayısı olanların ya da belli cemaat, tarikat, vakıflara yakın olanların iş bulabildiği, fakir fukaranın iş bulamadığı dönemi yaşıyoruz. AK Parti, kendine oy verenlere de iş vermiyor. Fakir fukaraysan AK Parti açısından CHP'li misin, AK Partili misin, hiç farkı yok" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İŞKUR verilerine göre bu yılın ilk sekiz ayında 1 milyon 105 bin 947 kişinin işten atıldığını ve işsizlik ödeneği almak için başvurduğunu söyledi. "Bu rakam, o kadar ciddi bir rakam ki Aydın'ın, Tekirdağ'ın nüfusundan daha fazla bir rakam" diyen Ağbaba, sekiz ayda işten atılanların sayısının Türkiye'nin birçok ilin nüfusundan daha fazla olduğuna dikkat çekti.

CHP'nin İzmir Seferihisar'da düzenlediği değerlendirme toplantısında ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ağbaba, iktidarın işsizlik gerçeği ile yüzleşmemek için TÜİK'in verileriyle oynadığını savundu ve "Zaman zaman TÜİK'i kullanıyorlar, zaman zaman manipüle ederek sanki Türkiye'de işsizlik problemi yokmuş gibi demeçler veriyorlar. Ama Türkiye'nin en temel meselesi işsizlik. Hele hele genç işsizlik; neredeyse her üç gençten birisi işsiz durumda. Doğuya, güneydoğuya gittiğiniz zaman her iki gençten birisi işsiz durumda. Maalesef sadece dayısı olanların ya da belli cemaat, tarikat, vakıflara yakın olanların iş bulabildiği, fakir fukaranın iş bulamadığı dönemi yaşıyoruz. AK Parti, kendine oy verenlere de iş vermiyor. Fakir fukaraysan AK Parti açısından CHP'li misin, AK Partili misin, hiç farkı yok" diye konuştu.

Ağbaba, İşsizlik Sigortası Fonu'nun da gereği gibi kullanılmadığını kaydederek, 1 milyon 105 bin kişiden sadece 538 bin kişinin işsizlik ödeneğinden faydalanabildiğini söyledi. Ağbaba, "İşsizlik Sigortası Fonu'ndan da işsizler faydalanamıyor. Maalesef sermayeye aktarılıyor bu. AK Parti'nin yandaş şirketlerine İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki işçinin alın teri aktarılıyor" dedi.

Ağbaba, sokakta gezerken sürekli kendilerine iş talebi geldiğini aktararak, CHP iktidarında bu işsizlik sorunun nasıl çözeceklerini şöyle açıkladı:

"Türkiye, üreten bir Türkiye olacak. Tarımdan sanayiye kadar üreten bir Türkiye yaratacağız. Liyakati esas kılacağız. Ne mülakat ne sadakat, liyakati esas kılacağız. Genel Başkan'ımızın açıkladığı Aile Destekleri Sigortası kapsamında bu sorunu da çözeceğiz. Bir evde sigortalı biri yoksa Aile Destekleri Sigortası kurumu, o evde sigortalı olmayan birini işe alacak. Partisine, dayısına, amcasına bakmayacak. Aile Destekleri Sigortası'nın amacı, her evde bir sigortalıyı sağlamak. Devletin kurumları ya da belediyeler işe adam alacağı zaman mutlaka Aile Destekleri Sigortası'ndaki kayıtlı işsiz insanları alacak."