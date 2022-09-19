Ağbaba: "Kayısı İşlendi, Bitti. TMO Fiyatları Açıklayabilmiş Değil. Üreticilerle Dalga Geçmeyin" - Son Dakika
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Ağbaba: "Kayısı İşlendi, Bitti. TMO Fiyatları Açıklayabilmiş Değil. Üreticilerle Dalga Geçmeyin"

19.09.2022 12:13

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba; çay, fındık ve üzüm fiyatlarını açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kayısı fiyatlarını açıklamamasına tepki gösterdi. Ağbaba, “Kayısı işlendi, bitti. Ama hala TMO kayısı fiyatlarını açıklayabilmiş değil. Malatyalılarla, Malatyalı üreticilerle dalga geçmeyin. Derhal TMO kayısı alımı yapmalı ve alım fiyatını açıklamalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba; çay, fındık ve üzüm fiyatlarını açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kayısı fiyatlarını açıklamamasına tepki gösterdi. Ağbaba, "Kayısı işlendi, bitti. Ama hala TMO kayısı fiyatlarını açıklayabilmiş değil. Malatyalılarla, Malatyalı üreticilerle dalga geçmeyin. Derhal TMO kayısı alımı yapmalı ve alım fiyatını açıklamalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı'nda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kayısı fiyatını açıklayıp, kayısı alımı yapmamasına tepki gösterdi. Ağbaba, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl AKP milletvekilleri düğün bayramla, büyük bir şölen ve şovla TMO'nun kayısı alacağını, kayısı alım fiyatını açıkladığını ifade ettiler. TMO bir miktar kayısı aldı. Ancak bu yıl maalesef, hala TMO; bir kilo kayısı almadığı gibi kayısı fiyatlarını da açıklayabilmiş değil.

Okullar açıldı, kayısı üreticileri borçlarını ödemek için mecbur kayısı satacaklar. Herkesin ilaç, mazot ve işçilik borcu var. Kayısı işlendi, bitti. Ama hala TMO kayısı fiyatlarını açıklayabilmiş değil. Alım fiyatlarını açıklayabilmiş değil. Malatyalılarla, Malatyalı üreticilerle dalga geçmeyin. Derhal TMO kayısı alımı yapmalı ve alım fiyatını açıklamalıdır."

Türkiye'de fındıktan çaya ve üzüme kadar beğenmesek de fiyatlar açıklandı. TMO'nun fiyatını açıklamadığı tek ürün kayısı. Bu AKP ve hükümetin Malatyalılara bakışını gösteriyor. Malatyalılara da söylüyoruz bunların gerçek yüzünü görün. TMO'yu sizin arkanızda tutmayanlar, fiyat açıklamayanlar sizin dostunuz değildir."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Veli Ağbaba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağbaba: 'Kayısı İşlendi, Bitti. TMO Fiyatları Açıklayabilmiş Değil. Üreticilerle Dalga Geçmeyin' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağbaba: "Kayısı İşlendi, Bitti. TMO Fiyatları Açıklayabilmiş Değil. Üreticilerle Dalga Geçmeyin" - Son Dakika
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