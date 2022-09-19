Ağbaba: "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ağırlamaktan Büyük Onur Duyuyoruz.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN – Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binası açılışında, "Bugün burada; engellilerin, taşeronun, EYT'lilerin, kayısı üreticilerinin umudu; yoksulun, fakirin, fukaranın umudu; liderimiz, önderimiz, Genel Başkan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. İnşallah bugün altılı masanın lideri olarak geldi ilimize; umarım önümüzdeki dönem yapılacak ilk seçimden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak Malatya'mızı onurlandırır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman programının ardından Malatya'ya geldi. Kılıçdaroğlu, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri ile basına kapalı bir toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu, daha sonra; CHP Malatya İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şunları söyledi:

"Bugün burada; engellilerin umudu, taşeronun umudu, EYT'lilerin umudu, kayısı üreticilerinin umudu; yoksulun, fakirin, fukaranın umudu; liderimiz, önderimiz, Genel Başkan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. İnşallah bugün altılı masanın lideri olarak geldi ilimize; umarım önümüzdeki dönem yapılacak ilk seçimden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak Malatya'mızı onurlandırır."

Bugün Türkiye'de muhtarlar umutluysa, geleceğe umutla bakıyorsa; herkesin borçlu olduğu insan; ülkeyi yönetenlerin hazır ola geçmesi gereken insan Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor, yaptırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de kangren olmuş birçok sorunu çözdü. Asgari ücretten, muhtarların maaşına kadar, taşeronun maaşına kadar…

Ben Malatya'yı aşkla seviyorum, canımdan çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Sizin sayenizde milletvekili oldum. Çalıştım. Genel Başkanımızın takdiriyle de genel başkan yardımcısı oldum. Bilin ki çalışıyorsak, özgürce mücadele ediyorsak, herkesin derdine ortak oluyorsak; arkamızda bir güç var, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün Türkiye'de eşi az olan bir binayı Malatya'ya kazandırdık."