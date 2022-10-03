Veli Ağbaba: "Epistemolojik Kopuşla Benimsenen Heteredoks Ekonomi Modelinin Sonucu, Dünyada En Yüksek 6. Enflasyona Sahip Olmak Oldu" - Son Dakika
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Veli Ağbaba: "Epistemolojik Kopuşla Benimsenen Heteredoks Ekonomi Modelinin Sonucu, Dünyada En Yüksek 6. Enflasyona Sahip Olmak Oldu"

03.10.2022 11:57
Veli Ağbaba: "Epistemolojik Kopuşla Benimsenen Heteredoks Ekonomi Modelinin Sonucu, Dünyada En Yüksek 6. Enflasyona Sahip Olmak Oldu"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Ağbaba; “Nebatinin Neo klasik ekonomiden epistemolojik kopuşla heteredoks yaklaşımı benimsenince ortaya sadece son 24 yılın en yüksek enflasyonu çıkmıyor, yüksek enflasyonda dünyada altıncı, Avrupa da ise birinci sıraya çıkıyorsunuz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Ağbaba; "Nebatinin Neo klasik ekonomiden epistemolojik kopuşla heteredoks yaklaşımı benimsenince ortaya sadece son 24 yılın en yüksek enflasyonu çıkmıyor, yüksek enflasyonda dünyada altıncı, Avrupa da ise birinci sıraya çıkıyorsunuz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdiği bir yazılı basın açıklaması yaptı. Ağbaba'nın değerlendirmeleri şöyle:

"Nebatinin epistemolojik kopuş olarak nitelendirdiği heteredoks ekonomi modelinin sonucu yüzde yıllık yüzde 83,45 enflasyon artışı oldu. Nebatinin kimsenin anlamadığı bu yepyeni ekonomi modeli ile Temmuz 1998 yılından sonra yani son 24 yılın en yüksek enflasyonuna sahip olduk. Yetmedi yüksek enflasyonda Avrupa'da birinci dünya da ise 6. Sıraya yerleştik. TÜİK verilerine göre yıllık gıda enflasyonundaki artışımız ise yüzde 93,05. Türkiye, dünyada en yüksek gıda enflasyonuna sahip 5. Ülke durumunda. Bu başarıyı da Nebatinin heteredoks ekonomi modeline borçluyuz.

Üretici fiyat endeksi yani üreticinin enflasyonu son bir yılda yüzde 151,50 oranında arttı. Üreticinin enflasyonu ile tüketicinin enflasyonu arasındaki fark 68,05 puana çıkarak tarihi rekorunu kırmış durumda.

"YENİ ASGARİ ÜCRET 5137 TL'YE GERİLEDİ"

TÜİK verileri her türlü makyaja ve manipülasyona rağmen emekçilerin ücretlerindeki kaybı gizleyemedi. Haziran ayından bugüne son üç aylık ortalama enflasyon artışı 7,054 puan oldu. Bu durumda Haziran ayında 5500 TL'ye yükselen asgari ücret 5137 TL'ye düştü.3500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığı 3269 TL'ye, Temmuz ayında 8 bin 462 TL'ye yükselen en düşük memur maaşı ise 7904 TL'ye geriledi.

"HALKIN ENFLASYONU İLE TÜİK ENFLASYONU ARASINDAKİ FARK HER GEÇEN AY ARTIYOR"

TÜİK yıllık enflasyon artışını yüzde 83,45 olarak açıkladı. Uzun yıllardır TÜİK enflasyonu ile paralel bir şekilde giden İTO enflasyonu ile TÜİK enflasyonu arasındaki bağ kopmuş durumda. İTO'nun yıllık 107,42'lik yıllık enflasyonu ile TÜİK yıllık enflasyonunda 24 puan daha fazla.   ENAG enflasyonu ise TÜİK yıllık enflasyonunda tam 102 puan daha fazla. TÜRK-İŞ ise yıllık mutfak enflasyonundaki artışı yüzde 130 olarak açıkladı. Nereden bakarsak bakalım TÜİK'İN güvenilmez verileri halkın gerçek enflasyonunun altında kalmaya devam edecek. TÜİK verileri çarpıttıkça emekçilerin maaşı da erimeye devam edecek."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veli Ağbaba: 'Epistemolojik Kopuşla Benimsenen Heteredoks Ekonomi Modelinin Sonucu, Dünyada En Yüksek 6. Enflasyona Sahip Olmak Oldu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Veli Ağbaba: "Epistemolojik Kopuşla Benimsenen Heteredoks Ekonomi Modelinin Sonucu, Dünyada En Yüksek 6. Enflasyona Sahip Olmak Oldu" - Son Dakika
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