CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: "İktidarın işten çıkarma yasağı sadece kağıt üstünde kaldı" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl işten çıkarma yasağına rağmen istihdamda azalma yaşandığını belirterek, iktidarın işten çıkarma yasağının sadece kağıt üstünde kaldığını iddia etti.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 için Türkiye İstatistik Kurumunun resmi işsiz sayısını 4 milyon 61 bin kişi olarak açıklamasına rağmen, "iş olsa çalışırım" diyenlerin sayısının 4 milyon 219 bin kişi ile ilk defa resmi işsiz sayısını geçtiğini kaydetti.

Çalışma hayatında koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkati çeken Ağbaba, şunları ifade etti:

"Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl işten çıkarma yasağı gelmesine rağmen istihdamda toplamda 1 milyon 268 bin kişilik azalış meydana geldi. Bu da demek oluyor ki iktidarın işten çıkarma yasağı sadece kağıt üstünde kaldı. İşten çıkarma yasağına rağmen 2020 yılında her gün en az 3 bin 400 kişi işsiz kaldı. 2019 yılına göre evde kalan gençlerimizin sayısında yaşanan artış 472 bin oldu. Bu duruma göre 2020 yılında 5,7 milyon gencimiz evde kalarak annesinin babasının eline bakar hale geldi."