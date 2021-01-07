CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Kırşehir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Kırşehir'de konuştu Açıklaması

07.01.2021 14:41
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Kırşehir'de konuştu Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Genel Başkanımızın önderliğinde bu ülkede ahlakı, demokrasiyi, liyakati savunan herkesle birlikte bu ittifakı (Millet İttifakı) genişleterek büyüteceğiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Genel Başkanımızın önderliğinde bu ülkede ahlakı, demokrasiyi, liyakati savunan herkesle birlikte bu ittifakı (Millet İttifakı) genişleterek büyüteceğiz." dedi.

Ağbaba, partisinin Kırşehir İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kırşehir'in, Türkiye'nin kültürüne büyük katkı yapmış önemli bir il olduğunu belirterek emek, alın teri, esnaf, Ahi Evran Veli ve Neşet Ertaş deyince bu kentin akla geldiğini söyledi.

Gündemdeki bazı konulara değinen Ağbaba, ülkenin ekonomik bir buhran geçirdiğini ileri sürerek ekranlarda farklı, sokakta farklı bir Türkiye'nin olduğunu ifade etti. Salgın süreciyle yeni sorunların ortaya çıktığını, bunun başında esnafın yaşadığı sıkıntıların geldiğini anlatan Ağbaba, "Aylardan beri Genel Başkanımız hem grup toplantılarında hem de her bulunduğu ortamda esnafla ilgili meseleleri gündeme getirmeye çalışıyor. Milletvekillerimizle Türkiye'de esnafımızı gezdik. Maalesef duydular ama az duydular. Yaklaşık 432 bin esnafa 1000 lira, bir de kira yardımı verecekler. Günlük 33 liraya denk geliyor. Esnaf aylık 1000 lira ile ne yapsın?" diye konuştu.

Farklı konularla ülkenin gündeminin değiştirilmeye çalışıldığını savunan Veli Ağbaba, şunları kaydetti:

"Niye gündem değişiyor, herkes görüyor. Biz ittifakı (Millet İttifakı) büyüteceğiz, herkes bilsin. Genel Başkanımızın önderliğinde, bu ülkede ahlakı, demokrasiyi, liyakati savunan herkesle birlikte bu ittifakı genişleterek büyüteceğiz. Korku ne? Bütün anketlerde görülüyor ki Cumhur İttifakı yüzde 45'i geçemiyor. Mesele, 'türban, darbe' diyor. Bunların hiçbiri gündemde yok. Bu ülkenin gündeminde darbe yok. Darbe yapacak kimse de yok. Biz Kırşehir'deki zabıta, Akpınar'daki memurla mı yapacağız darbeyi? Yapacakları ilk seçimde gideceklerini biliyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde büyüyen ittifakımızla ülkeyi yöneteceğiz."

Veli Ağbaba, basın toplantısının ardından esnaf ziyaretinde bulundu, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Ağbaba'nın programlarına CHP milletvekilleri Erdoğan Toprak, Metin İlhan, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç ve partililer katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Kırşehir, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Kırşehir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Çakmakla tüpü kontrol eden adam hayatının şokunu yaşadı! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü Son Dakika: Kobani iddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın arasında olduğu 108 kişi yargılanacak Çocuğunun gözleri önünde eşini öldüren adam, aynı tüfekle intihar etti Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini donduracak Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman
Doktorların yürüyemeyeceğini söylediği jokey Maija Vance, inanılmazı başarıp spora geri döndü Doktorların yürüyemeyeceğini söylediği jokey Maija Vance, inanılmazı başarıp spora geri döndü         
15:55
Acılı eş, 8'inci kattan düşüp ölen karısının başında gözyaşı döktü Acılı eş, 8'inci kattan düşüp ölen karısının başında gözyaşı döktü         
15:10
Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor         
15:00
Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu         
14:51
DSÖ'den Avrupa'ya mutasyon uyarısı: Durum endişe verici, daha fazlasını yapmak gerekiyor DSÖ'den Avrupa'ya mutasyon uyarısı: Durum endişe verici, daha fazlasını yapmak gerekiyor         
14:25
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu         
14:13
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı         
12:39
Ajan rolüne bürünen gençler, sokakta şaka yaptıkları kişi sivil polis çıkınca şaşkına döndü Ajan rolüne bürünen gençler, sokakta şaka yaptıkları kişi sivil polis çıkınca şaşkına döndü         
12:27
Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın         
12:19
Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim         
11:53
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı         
10:13
Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı         
09:36
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 16:02:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Kırşehir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei