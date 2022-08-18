Ağbaba: İlişkileri Düzelteceğiz ve Türkiye Tekrar Ayağa Kalkacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da; "Dün Yalova'ya gittim millet illallah etmiş. Bir mülteci sorunumuz var… Nasıl çözeceğiz? Suriye ile barışarak çözeceğiz. Hani biz dediğimizde bize 'Esedci' diyorlardı ya, şimdi kendileri 'Esedci' oldu... Suriye ile ilişkiler düzelecek ticaretin olacak… Suudi Arabistan ile düzelecek. Irak'la… Yani bu ilişkileri düzelteceğiz ve Türkiye tekrar ayağa kalkacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'nın Darende ilçesinde; vatandaşların sorunlarını dinledi. Ağbaba, vatandaşlarla sohbetinde şunları söyledi:

"Dün Yalova'ya gittim millet illallah etmiş. Bir mülteci sorunumuz var. Mülteci sorunu ne? Nasıl oluştu? Bir ülke düşünün ki sınırlarının bir tarafı açık, bir ülke düşünün ki sınırlarının bir tarafı kapalı. Şimdi Suriye'den sınır geçişi serbest, Afganistan'dan serbest, Irak'tan serbest, Pakistan serbest, Bangladeş serbest…

Şimdi şunu bilin ki Bangladeşli ya da Afganistanlı ya da Suriyeli; Türkiye'ye gelirken, Türkiye'de kalmak amacıyla gelmiyor. Ne için geliyor? Sizin çocuklarınız gibi Avrupa'ya gitmek için geliyor. Biz ne yapmışız; Edirne'yi, Ege'yi kapatmışız. 'Burada kalsın' demişiz. Onu nasıl yapmışız? Avrupa ile anlaşma yapmışız, 'Geri dönüş' anlaşması. Mülteci kaçıp gitse bile Yunanistan yakalayıp geri sana gönderebiliyor.

"ALMANYA'NIN RAHATINI, KONFORUNU BİZ SAĞLIYORUZ"

Bu Suriye meselesi dünyanın meselesi değil mi, meselesi. Afganistan meselesi… Biz mi yaptık Afganistan meselesini, Amerika yaptı. Bizim meselemiz mi dünyanın meselesi. Kardeşim Belçika alıyor Türkiye'den 37 tane Suriyeli mülteci, İngiltere alıyor 175 tane en niteliklisini… Sana kalıyor 5 milyon, olmaz… Ne olması lazım, gerekirse kapıyı açacaksın. Avrupa'nın biz mülteci ambarı mıyız? Mülteci ambarı olduk. Niye; biraz para verdiler, biraz da Türkiye ile ilgili eleştirileri kestiler. Almanya Başbakanı, Tayyip'i niye övüyor ya da geçen dışişleri bakanı geldi, 'Türkiye'ye müteşekkiriz' dedi. Niye diyor; çünkü Almanya'nın rahatını, konforunu biz sağlıyoruz. Biraz da bırak oraya gitsin. Bu meselenin çözülmesi lazım.

"İLİŞKİLERİ DÜZELTECEĞİZ VE TÜRKİYE TEKRAR AYAĞA KALKACAK"

Bu meselenin çözülmesi lazım. Nasıl çözeceğiz; Avrupa Birliği fonlarıyla vesaire ve Suriye ile barışarak çözeceğiz. Hani biz dediğimizde bize 'Esedci' diyorlardı ya, şimdi kendileri 'Esedci' oldu... Bunların hepsini düzelteceğiz diyoruz. Bunlar düzelince ne olacak; Suriye ile ilişkiler düzelecek ticaretin olacak… İlişkin iyi olacak. Suudi Arabistan ile düzelecek. Irakla… Irak'ın geldiği hale baksanıza? Yani bu ilişkileri düzelteceğiz ve Türkiye tekrar ayağa kalkacak."