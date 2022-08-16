Malatyalı Emekli Vatandaş: Ben Geberiyorum, Ölüyorum; 'Sağlıkta Problem Yok'... Nasıl Problem Yok Ya? Sayın Bakan Uyumasın - Son Dakika
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Malatyalı Emekli Vatandaş: Ben Geberiyorum, Ölüyorum; 'Sağlıkta Problem Yok'... Nasıl Problem Yok Ya? Sayın Bakan Uyumasın

16.08.2022 20:16

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da vatandaşların sorunlarını dinledi. Emekli bir vatandaş, AKP’li olduğunu belirterek, “Benim derdim sağlıkla. Randevu alamıyoruz. Allah aşkına bunu bakanlarımıza, reisimize iletin. Bir ay veriyorlar, iki ay veriyorlar. Ben geberiyorum, ölüyorum; ‘Sağlıkta problem yok’... Nasıl problem yok ya? Sayın Bakan uyumasın” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da vatandaşların sorunlarını dinledi. Emekli bir vatandaş, AKP'li olduğunu belirterek, "Benim derdim sağlıkla. Randevu alamıyoruz. Allah aşkına bunu bakanlarımıza, reisimize iletin. Bir ay veriyorlar, iki ay veriyorlar. Ben geberiyorum, ölüyorum; 'Sağlıkta problem yok'... Nasıl problem yok ya? Sayın Bakan uyumasın" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da emekli bir vatandaşla sohbetine ilişkin bir videoyu, "İşte sağlıkta durum: 'Namussuzum, şerefsizim AK Partiliyim. Sağlıkta problem yok diyorlar, nasıl yok ya. Ölüyorum, hala randevu alamadım'. Hastaneden randevu almak büyük dert! Bir ay sonrasına randevu bulamayan hastalar var. Sağlık sistemini çökerttiler" diyerek sosyal medya hesabında paylaştı.

Videoda emekli vatandaş, sağlık alanında yaşadığı sorunları Ağbaba'ya şöyle anlattı:

"DOKTORLAR NEREDE, REİS NEREDE"

"Benim derdim sağlıkla. Randevu alamıyoruz. Sayın Vekilim, randevu alamıyoruz. Allah aşkına bunu bakanlarımıza, reisimize iletin. Bir ay (sonrasına) veriyorlar, iki ay (sonrasına) veriyorlar. Ben geberiyorum, ölüyorum; 'Sağlıkta problem yok'... Nasıl problem yok ya? Sayın Bakan uyumasın. Vallahi AK Partiliyim. Namussuz, şerefsizim ki AK Partiliyim. Vermiyorum size oy. Özür dilerim. Fikrimi sordunuz söyledim. Ama sağlıkta çok sıkıntılıyız. Emekliyiz, bir ay (sonrasına) randevu ne demek ya? Doktorlar nerede, reis nerede? Reis nerede? Bir insin sahaya. Bu sağlığı halletsin, başka bir şey istemiyorum. Muayene olamıyorum."

Veli Ağbaba'nın "Gündeme getireceğim Turan Abi" sözleri üzerine emekli vatandaş, "Sizden ricam gündeme getirin, ama size oy vermeyeceğim" dedi.

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Kaynak: ANKA

Veli Ağbaba, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatyalı Emekli Vatandaş: Ben Geberiyorum, Ölüyorum; 'Sağlıkta Problem Yok'... Nasıl Problem Yok Ya? Sayın Bakan Uyumasın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatyalı Emekli Vatandaş: Ben Geberiyorum, Ölüyorum; 'Sağlıkta Problem Yok'... Nasıl Problem Yok Ya? Sayın Bakan Uyumasın - Son Dakika
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