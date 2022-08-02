Veli Ağbaba: "Akp, 'Emekçileri Enflasyona Ezdirmeyeceğiz' Derken, PTT Bünyesinde Çalışan 14 Bin Taşeron İşçinin Yeni Dönemde Ücretlerini Düşürüyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Veli Ağbaba: "Akp, 'Emekçileri Enflasyona Ezdirmeyeceğiz' Derken, PTT Bünyesinde Çalışan 14 Bin Taşeron İşçinin Yeni Dönemde Ücretlerini Düşürüyor"

02.08.2022 11:13
Veli Ağbaba: "Akp, 'Emekçileri Enflasyona Ezdirmeyeceğiz' Derken, PTT Bünyesinde Çalışan 14 Bin Taşeron İşçinin Yeni Dönemde Ücretlerini Düşürüyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “PTT, 14 bin taşeron işçisine yeni dönem sözleşmesinde hukuksuz bir şekilde ücret indirimine gitmektedir. AKP ‘yılsonunda emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz’ derken, PTT bünyesinde çalışan 14 bin taşeron işçinin yeni dönemde ücretlerini düşürüyor” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, " PTT, 14 bin taşeron işçisine yeni dönem sözleşmesinde hukuksuz bir şekilde ücret indirimine gitmektedir. AKP 'yılsonunda emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz' derken, PTT bünyesinde çalışan 14 bin taşeron işçinin yeni dönemde ücretlerini düşürüyor" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, PTT bünyesinde çalışan 14 bin taşeron işçinin yeni dönem sözleşmelerindeki ücret kayıplarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ağbaba'nın açıklaması şöyle:

"PTT'nin işçi hakları noktasında defalarca hukuksuz uygulamalara imza attığı kamuoyuna yansımıştı. Özellikle sendikalı işçilere yönelik baskılar ve işten atmalar son dönemde PTT bünyesinde yoğunlaşmıştı. Öyle ki partimiz milletvekillerini mecliste ziyaret ettiği gerekçesi ile bazı sendika üyeleri hakkında da soruşturma açıldığı yine basına yansımıştı.

PTT şimdi de 14 bin taşeron işçisine yeni dönem sözleşmesinde hukuksuz bir şekilde ücret indirimine gitmektedir. AKP 'yılsonunda emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz' derken, PTT bünyesinde çalışan 14 bin taşeron işçinin yeni dönemde ücretlerini düşürüyor. İşçilere imzalatılmak istenen iş sözleşmesinde; geçmiş yıllardaki sözleşmelerde asgari ücret üzerinden yüzde 30 ila 40 bandında fark alırken, yeni imzalatılmak istenen sözleşme ile ancak yüzde 10-15 civarında fark alabilecek. Resmi enflasyonun üç haneye doğru gittiği bu dönemde PTT'NİN ücretlerde geçmiş yıla göre düşüşe gitmesi iş kanununa aykırı bir durumdur.

"ÇALIŞMA BAKANI PTT'DE YAŞANAN HUKUKSUZLUKLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATMALIDIR"

Daha önce de kurum içinde işçilere yönelik baskı ve hak ihlalleri ile ilgili Çalışma Bakanına soru önergemizi iletmiştik. Bugüne kadar sorularımıza ne yazık ki herhangi bir cevap alamadık. Çalışma Bakanı daha birkaç gün önce emekçilerin sömürülmesine izin verilmeyeceğinden bahsederken, PTT'de işçilere adeta kölelik sözleşmesi dayatılmasını nasıl açıklayacak merak ediyoruz.

14 bin taşeron işçisine dayatılan bu sefalet sözleşmesinden derhal vazgeçilmeli ve işçilerin haklı talepleri kabul edilmelidir. Çalışma Bakanının da PTT bünyesinde yaşandığı iddia edilen tüm hak ihlallerine karşı soruşturma başlatması gerekmektedir."

YORUMLAR
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti Davutoğlu, AK Parti günlerine dair konuştu: Parti içindeki popülaritem artınca başka isimlerin önünü tıkadım, işte sıkıntı burada Davutoğlu, AK Parti günlerine dair konuştu: Parti içindeki popülaritem artınca başka isimlerin önünü tıkadım, işte sıkıntı burada
Kaynak: ANKA

Veli Ağbaba, AK Parti, PTT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veli Ağbaba: 'Akp, 'Emekçileri Enflasyona Ezdirmeyeceğiz' Derken, PTT Bünyesinde Çalışan 14 Bin Taşeron İşçinin Yeni Dönemde Ücretlerini Düşürüyor' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
11:09 Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?
11:07 Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı
10:57 Sezon başlangıcı için geri sayıma geçilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favoriler
10:54 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maymun çiçeği' açıklaması! Yeni vakalar var
10:45 Garsonun başından içki döktüğü için tepkilerin odağında olan Demet Akalın konuştu: İlk sahnede görüşeceğiz
10:38 Ahmet Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın isimlerini verdi
10:34 Beşiktaş'ın yeni sol beki Arthur Masuaku, İstanbul'a geldi
10:32 Davutoğlu, AK Parti günlerine dair konuştu: Parti içindeki popülaritem artınca başka isimlerin önünü tıkadım, işte sıkıntı burada
10:31 Müjde Ar'dan garsonun başından içki döken Demet Akalın'a salvo: Ben utandım
10:20 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.021 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 11:27:33. #1.12#
SON DAKİKA: Veli Ağbaba: "Akp, 'Emekçileri Enflasyona Ezdirmeyeceğiz' Derken, PTT Bünyesinde Çalışan 14 Bin Taşeron İşçinin Yeni Dönemde Ücretlerini Düşürüyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement