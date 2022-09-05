CHP'li Ağbaba'dan Enflasyon Yorumu: "Biz 79,99 Bekliyorduk. Tüik İnsaflı Davranmış - Son Dakika
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CHP'li Ağbaba'dan Enflasyon Yorumu: "Biz 79,99 Bekliyorduk. Tüik İnsaflı Davranmış

05.09.2022 13:52

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK’in açıkladığı yüzde 80,21’lik enflasyon için, “TÜİK iki aydan beri yüzde 80’in altında açıklamak için uğraşıp duruyor, mucizeler yaratıyor. Bu ay biz 79,99 bekliyorduk. TÜİK insaflı davranmış” yorumunu yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK'in açıkladığı yüzde 80,21'lik enflasyon için, "TÜİK iki aydan beri yüzde 80'in altında açıklamak için uğraşıp duruyor, mucizeler yaratıyor. Bu ay biz 79,99 bekliyorduk. TÜİK insaflı davranmış" yorumunu yaptı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in bugün açıkladığı yüzde 80, 21 oranındaki enflasyon verisini değerlendirdi. Ağbaba, "TÜİK iki aydan beri yüzde 80'in altında açıklamak için uğraşıp duruyor, mucizeler yaratıyor. Bu ay biz 79,99 bekliyorduk. TÜİK insaflı davranmış. 80,2 açıklamış. Aylık enflasyonumuz sadece 1,46. TÜİK bunun gerçek olmadığını biliyor" dedi.

Ağbaba, TÜİK'in Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve " Saray'a yaranmak için enflasyonda mucizeler yarattığını" öne sürerek,, "TÜİK'in rakamlarına baktığımız zaman neredeyse fiyatların düştüğünü göreceğiz. Ama son bir yıldaki rakamlara baktığınız zaman bunun böyle olmadığı gözüküyor" diye konuştu.

Ağbaba, son bir yıldaki fiyat artışlarına ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son bir yılda patates ve yumru bitkileri fiyatı yüzde 290 artmış. Ekmeğin fiyatı yüzde 101 artmış. Katı ve sıvı yağların fiyatı yüzde 95 ve dana etinin fiyatı yüzde 95 artmış. Yumurtanın fiyatı yüzde 86 artmış durumda. TÜİK'in gerçekleri pazara, bakkala ve sokağa yansımamış. Uymuyor. Soğan gerçekleri ile TÜİK'in gerçekleri arasında dağlar kadar fark var. TÜİK mucizeler yaratmaya devam ediyor."

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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Ağbaba'dan Enflasyon Yorumu: 'Biz 79,99 Bekliyorduk. Tüik İnsaflı Davranmış - Son Dakika

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