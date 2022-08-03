Veli Ağbaba: "Zamlar Metre Metre İlerlerken Tüik Enflasyonu Milim Milim İlerliyor" - Son Dakika
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Veli Ağbaba: "Zamlar Metre Metre İlerlerken Tüik Enflasyonu Milim Milim İlerliyor"

03.08.2022 12:26
Veli Ağbaba: "Zamlar Metre Metre İlerlerken Tüik Enflasyonu Milim Milim İlerliyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK’in bugün açıkladığı yıllık yüzde 79,60’lık enflasyona “Zamlar gerçek hayatta metre metre ilerliyorken, TÜİK enflasyonu ise milim milim ilerliyor” açıklaması ile tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK'in bugün açıkladığı yıllık yüzde 79,60'lık enflasyona "Zamlar gerçek hayatta metre metre ilerliyorken, TÜİK enflasyonu ise milim milim ilerliyor" açıklaması ile tepki gösterdi.

TÜİK, Temmuz 2022 enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon bazda yüzde 2,37 ve yıllık bazda da yüzde 79,60 oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, yaptığı yazılı açıklamada TÜİK'e şöyle tepki gösterdi:

"TÜİK enflasyonu yüzde 80'inin altında kendince başarmış oldu. Zamlar metre metre ilerlerken ne yazık ki manipülasyon kurumu TÜİK enflasyonu ise milim milim ilerliyor. TÜİK'in her çarpıttığı veri halkımıza yoksulluk olarak geri dönüyor. ENAG, enflasyonda yıllık artışı yüzde 176 olarak açıklarken, TÜİK yıllık enflasyon artışını yüzde 79,60 olarak açıkladı. Halkın enflasyonu ile TÜİK enflasyonu arasında fark 96,4 puan.

Üretici enflasyonunda yıllık artış yüzde 144,61. Üretici enflasyonu ile Tüketici enflasyonu arasındaki fark 65 puan ile tarihi zirvede. TÜİK istediği kadar verileri karartmaya devam etsin bu farkın halkın sofrasına yansımasını engelleyemeyecektir.

"ERDOĞAN'IN BAŞARISI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz pazartesi günü 'Fiyatlar durulmaya başladı' demişti. Durulan çarşıdaki, pazardaki, marketteki fiyatlar değil, TÜİK'in rakamlarıdır. Bu başarı her ekonomiste nasip olmaz. Erdoğan 'Ekonominin sorumlusu benim' demişti. Bu yüzden her türlü sansüre rağmen açıklanan yüzde 79,60'lık yani yüzde 80'lik enflasyon bir Erdoğan başarısıdır. Faiz sebep enflasyon neticedir dedi, 2021 Eylül ayında yüzde 19,58 olan enflasyonu yüzde 80'e çıkararak son 24 yılın rekorunu bir kez daha kırdı. Enflasyonu böyle şaha kaldırmak her Babayiğit'in harcı değildir. Türkiye'yi; Zimbabve, Venezüella, Lübnan, Suriye ve Sudan ile birlikte dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ilk 6 ülke içine sokmakta bir Erdoğan başarısıdır."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veli Ağbaba: 'Zamlar Metre Metre İlerlerken Tüik Enflasyonu Milim Milim İlerliyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Veli Ağbaba: "Zamlar Metre Metre İlerlerken Tüik Enflasyonu Milim Milim İlerliyor" - Son Dakika
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