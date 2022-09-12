Veli Ağbaba: Ne Mutlu Ki Resmi Kayıtlı İşsizlerden Bile İşsizliği Daha Az Açıklayan Bir Kurumumuz Var - Son Dakika
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Veli Ağbaba: Ne Mutlu Ki Resmi Kayıtlı İşsizlerden Bile İşsizliği Daha Az Açıklayan Bir Kurumumuz Var

12.09.2022 11:31
Veli Ağbaba: Ne Mutlu Ki Resmi Kayıtlı İşsizlerden Bile İşsizliği Daha Az Açıklayan Bir Kurumumuz Var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yüzde 10,1 olarak açıkladığı işsizlik verilerine ilişkin, “Ne mutlu ki resmi kayıtlı işsizlerden bile işsizliği daha az açıklayan TÜİK adında bir kurumumuz var. İşsizlik verilerinde devletin iki kurumu arasındaki bağ, iyiden iyiye kopmuş vaziyette. İŞKUR ‘işsizlik arttı’ dedikçe TÜİK, inatla ‘işsizlik azaldı’ demeye devam ediyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yüzde 10,1 olarak açıkladığı işsizlik verilerine ilişkin, "Ne mutlu ki resmi kayıtlı işsizlerden bile işsizliği daha az açıklayan TÜİK adında bir kurumumuz var. İşsizlik verilerinde devletin iki kurumu arasındaki bağ, iyiden iyiye kopmuş vaziyette. İŞKUR 'işsizlik arttı' dedikçe TÜİK, inatla 'işsizlik azaldı' demeye devam ediyor" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in yüzde 10,1 olarak açıkladığı temmuz ayı işsizlik oranını değerlendirdi. TÜİK verilerine göre temmuz ayında işsiz sayınının 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi olduğunu anımsatan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Ne mutlu ki resmi kayıtlı işsizlerden bile işsizliği daha az açıklayan TÜİK adında bir kurumumuz var. İşsizlik verilerinde devletin iki kurumu arasındaki bağ, iyiden iyiye kopmuş vaziyette. İŞKUR 'işsizlik arttı' dedikçe TÜİK, inatla 'işsizlik azaldı' demeye devam ediyor. TÜİK, temmuz ayında işsizliğin bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi olduğunu açıklıyor. Temmuz ayında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı, TÜİK tarafından açıklanan işsiz sayısından tam 93 bin kişi fazla. İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı, temmuz ayında 3 milyon 538 bin kişi ile TÜİK'in resmi işsiz sayısını geçmiş durumda. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl 3 milyon 752 bin olan işsiz sayısı, 307 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bine düşmüş. Lakin İŞKUR verilerine göre ise geçtiğimiz temmuz ayından bu yılın temmuz ayına, kayıtlı işsiz sayısı 542 bin 669 kişi artmış. Aradaki fark, tamı tamına 849 bin 669 kişi.

"GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI BİR AYDA 800 BİN KİŞİYE DAYANDI"

TÜİK tarafından açıklanan mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü, yani geniş tanımlı işsiz sayısındaki oran ise son bir ayda 2 puan artmış durumda. Haziran ayında 7 milyon 635 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı, son bir ayda tam 780 bin kişi artarak 8 milyon 415 bin kişiye ulaşmış durumda. TÜİK, bir yandan işsizliği düşük gösterirken öte yandan yine kendi verilerinde işsizliğin yükseldiğini açıklıyor. TÜİK, kendi verilerinde dahi çelişkiye düşmüşken kimsenin TÜİK verilerine güvenmesini beklemesin.

"İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURU SAYISINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR"

Ayrıca işsizliğin TÜİK eliyle düşük gösterildiğini kanıtlayan bir başka veri ise işsizlik sigortası başvurularındaki artıştır. Haziran ayı ile temmuz ayı arasında, çalışırken işsiz kaldığı için işsizlik sigortasına başvuran işsiz sayısındaki artış ise son bir ayda 133 bin kişi. Ama TÜİK'e göre, haziran ayından temmuz ayına işsiz sayısında 113 bin kişilik azalış var. İster aşağıdan ister yukarıdan, nereden bakarsak bakalım, TÜİK verileri bin bir yalan ve aldatmaca ile dolu."

YORUMLAR
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TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Türkiye genelindeki işsiz sayısı temmuz ayında 113 bin kişi azaldı TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Türkiye genelindeki işsiz sayısı temmuz ayında 113 bin kişi azaldı TÜİK: İşsizlik oranı yüzde 10,1 oldu TÜİK: İşsizlik oranı yüzde 10,1 oldu
Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Veli Ağbaba, İŞKUR, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veli Ağbaba: Ne Mutlu Ki Resmi Kayıtlı İşsizlerden Bile İşsizliği Daha Az Açıklayan Bir Kurumumuz Var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Veli Ağbaba: Ne Mutlu Ki Resmi Kayıtlı İşsizlerden Bile İşsizliği Daha Az Açıklayan Bir Kurumumuz Var - Son Dakika
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