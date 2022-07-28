Veli Ağbaba, Danıştay'ın "Gri Pasaport" Kararını Değerlendirdi: "Herhalde Suçlu Bu Olayı Ortaya Çıkaranlardır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba; Danıştay'ın, Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmet damgalı pasaport düzenlenerek Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmemesi ile ilgili soruşturma iznini kaldırma kararına tepki gösterdi. Ağbaba, "Herhalde burada suçlu, olayı ortaya çıkaran Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Burada hem hukuka olan güven bitmiştir hem de İçişleri Bakanlığı bu konuda görevini yapmayarak sınıfta kalmıştır" dedi.

Danıştay 1. Dairesi, Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından gri pasaportla Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmemesiyle ilgili yürütülen soruşturmada; üç kişi hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından verilen soruşturma izninin kaldırılmasına oyçokluğu ile karar verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, karara tepki gösterdi.

Ağbaba, şunları söyledi:

"Hukuka olan güven azalıyor. Tamamen siyasi bir kararla, yine karşı karşıyayız. Türkiye'nin gördüğü dünyada ses getiren önemli bir skandal ortaya çıkmıştı. Burada devletin vermiş olduğu gri hizmet pasaportuyla bir seyahat gerçekleşiyor. Bunun organize bir VIP insan kaçakçılığı olduğu ortaya çıktı. Sağından da baksanız, solundan da baksanız bu bir suç unsuru içeren bir olay

Belediye Valiliğe, Valilik İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığı da topu Danıştay'a atıyor. Herhalde burada suçlu, olayı ortaya çıkaran Cumhuriyet Halk Partisi olacak.

İnsan ne söyleyeceğini, nasıl bir yorum yapacağını bilemiyor. Suçlu herhalde otobüs şoförü ya da bu olayı ortaya çıkaran Cumhuriyet Halk Partililer. Böyle bir olayda soruşturma izni verilmemesi; Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sudan sebeplerle görevden alınırken, AKP'li belediyelerin korunmaması da mümkün değildi. Burada hem hukuka olan güven bitmiştir hem de İçişleri Bakanlığı bu konuda görevini yapmayarak sınıfta kalmıştır. İçişleri Bakanı'nın zaten bu konuda sağlıklı ve objektif bir karar vermesi mümkün değildi.

Organize bir olay. Bir ayağı Almanya'da bir ayağı Bingöl'de bir ayağı Malatya'da. Şimdi kimse suçlu değil. Herhalde suçlu bu olayı ortaya çıkaranlardır. Maalesef burada ortaya çıkan olay bir koku gibi Türkiye'ye yayıldı. Hepsinin de bu işte parmağı var. Bunun takipçisi olacağımızı söyleyelim. Bunu mecliste ve diğer platformlarda dile getireceğiz. Ama tuzun koktuğu bir yerle karşı karşıyayız."