CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: "Dayanışma ve Sendikacılığı Ahi Evran Öğretti"

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kırşehir parti teşkilatını ziyaret etti.

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kırşehir parti teşkilatını ziyaret etti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, parti teşkilatında yaptığı konuşmasında dayanışma ve sendikacılığı Ahi Evran'ın öğrettiğini ve bu yolda ilerlediklerini belirtti.



Kırşehir'deki parti faaliyetlerini değerlendiren Kaya, "Ev sahibi cömertse misafiri bol olur. Kırşehir, 5 milletvekili ile temsil edilen bir kent idi. Şuanda Kırşehir, 2 milletvekili ile temsil ediliyor. Kentlerin bazen kadersizlikleri vardır. Ankara-Kayseri arasına sıkışmış bir kent Kırşehir, bu ülkede dayanışma ve sendikacılığı bizlere öğreten Ahi Evran'dır. Türkçeyi öğreten ise Aşıkpaşa'dır. Zenginliklerin olduğu toprakta yoksulluklar yaşanamaz" dedi.



Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP tepede bir birliktelik sağladılar 'Cumhur' ittifakını kurdular. 2 parti bir olmasına rağmen Kırşehir halkı 2 vekilden birini CHP'ye armağan etti. CHP Genel Merkezinin üzerinde tarihi bir sorumluluk var. Bizlere düşen görev ayrım gözetmeden yönetebilecek bir belediye oluşturmak. Siyasetçileri ve sanatçıları ile Kırşehir Türkiye'ye örnek olan bir kenttir. Mart ayının sonu bahar olacak. Durmadan dinlenmeden koşacağız."



Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın Kırşehir teşkilatı ziyaretine İYİ parti teşkilatları da destek verdi. - KIRŞEHİR

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