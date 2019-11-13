Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan Başkan Tokat'a Ziyaret
Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan Başkan Tokat'a Ziyaret - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan Başkan Tokat'a Ziyaret

7 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan Başkan Tokat'a Ziyaret, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Suat Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanı İlgin Göktepe, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çöllüoğlu ve Milas Belediye Meclis Üyeleri katıldılar.


Türkiye'nin önemli bir seçim atlattığını belirten Yıldırım Kaya, "Milas'ta da siz ve ekininiz seçimlerden başarı ile çıktınız, Bu anlamda sizleri kutluyor başarılar diliyorum" dedi.


Milas halkının tercihiyle 3'üncü kez Milas Belediye Başkanlığı görevine layık görüldüğünü ifade eden Başkan Tokat, "bize oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımın emrinde olacağım. Büyükşehir Belediyemiz ile beraber güzel hizmetlere imza atacağız" dedi.


Gündeme dair değerlendirmelerin de yapıldığı ziyaretin ardından Başkan Tokat, Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya 'ya ve İl Başkanı Zeybekoğlu'na teşekkürlerini iletti. - MUĞLA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Tokat, Milas, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:59 Kaynak: İHA
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