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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: "İnsan beyni vatan toprağı kadar kutsaldır"

17 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: "İnsan beyni vatan toprağı kadar kutsaldır"KIRŞEHİR - Kırşehir'de Çağdaş Yaşam Derneği tarafından düzenlenen 'Eğitimin Güncel Sorunları' adlı söyleşiye katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "İnsan beynini biz vatan toprağı kadar kutsal...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: "İnsan beyni vatan toprağı kadar kutsaldır"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Çağdaş Yaşam Derneği tarafından düzenlenen 'Eğitimin Güncel Sorunları' adlı söyleşiye katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "İnsan beynini biz vatan toprağı kadar kutsal kabul ediyoruz. İnsan beyninin işgaline karşıda mücadele göstermeliyiz" dedi.

CHP Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Eğitimin Güncel Sorunları' adlı söyleşide eğitim sisteminde yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine değindi. Kaya, " Türkiye'de 13 yıllık eğitimi zorunlu hale getirmezseniz 4+4+4'le bu işi çözebileceğinizi aslında alacağınız yol eğitimle hesaplaşma yoludur. Öğretmen yetiştirmeden eğitimi gerçekleştirme şansınız yok. Demokratik, bilimsel bir eğitim sistemi yapacaksanız, önce öğretmenin donatılması gerekiyor. Öğretmenine sahip çıkmayan bir toplum eğitimine sahip çıkamaz. Cumhuriyet eğitimle kurulmuştur. Neyle kurulmuşsa da onunla yıkılır. Bugün karşı karşıya olduğumuz durum eğitimin temeline dinamit koymaktır" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: İnsan beyni vatan toprağı kadar kutsaldır

Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Kırşehir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:35 Kaynak: İHA
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