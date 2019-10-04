"CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılmasının yolu açılmıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP'nin şu anda takip ettiği siyaset, Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli yaptığı yazılı açıklama ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkenin bir yanda içi boş tartışmalarla meşgul edilirken, diğer yandan ise milli enerjisi ve gelecek hedeflerinin tahrip ve tahrif edildiğini kaydeden Bahçeli, "Çıkar ittifakları, çürük ortaklıklar, çarpık ilişki ve irtibatlar ülkemizi hem zora sokmakta hem de siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyutlara taşımaktadır. Türk milleti gelişmeleri esef ve endişeyle takip etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı tahammülsüzlükleri malum ve merbut olan karanlık niyet sahiplerinin arkadan dolaşarak, aynı zamanda planlı itibar ve irade suikastlarıyla Türkiye'nin diriliş ve yükseliş ümitlerini köstekleme yarışına girdiğini belirtti.

CHP'yi eleştiren Bahçeli şöyle devam etti:

"Siyasi ahlaktan vahim şekilde savrulmuş, millete aidiyet bilincinden hızla uzaklaşmıştır.

CHP-HDP-İP-SP arasında kurulan anayasa hazırlık masaları, kirli bağlantılar, Türkiye muhaliflerini umutlandıran sinsi ve gizli pazarlıklar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlamıştır."

CHP ile HDP'nin aynı kulvar ve kumanda merkezine sabitlenmesinin büyük bir sorun olduğuna işaret eden Bahçeli açıklamasını şöyle sürdürdü:

"CHP'nin milli meselelere sırtını dönerek PKK'dan medet umar hale gelmesi skandal ötesi bir sapma halinin tezahürüdür. CHP Genel Başkanı ikbal hesaplarını ikmal ederek kaos ve krize siyasi istikbalini bağlamıştır.

Türkiye'nin karşısında biriken ve toplanan siyasi odaklar milli güvenliğimize tehdit saçan, milli bekamıza meydan okuyan merhale ve mevkiye gelmişlerdir.

CHP'nin şu anda takip ettiği siyaset Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır."

"CHP vatana millete alenen karşı tavırda"

Bahçeli açıklamasında CHP'nin vatana ve millete alenen karşı tavırda olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Hiç kuşku yok ki, CHP Genel Başkanı'nın ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözleri suç teşkil etmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir şart altında bu zillete ve ülkemize hezimet vaat eden teşebbüs ve girişimlere sessiz ve seyirci kalmayacaktır. Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır."

MHP'nin Başkanlık Divanı'nın da kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanı'nın suç teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması maksadıyla bir komisyon kurulduğunu belirten Bahçeli, komisyonun Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter, ve İsmail Faruk Aksu'dan oluştuğunu kaydetti.

Açıklamasında gerek görüldüğü takdirde hukukçular ve milletvekillerinin de çalışmaların içinde yer alacağına işaret eden Bahçeli şu değerlendirmeleri yaptı:

"CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanının suç teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması maksadıyla bir komisyon görevlendirilmiştir. Görevi, unvanı, siyasi pozisyonu, makamı ve konumu ne olursa olsun, hiç kimse suç işleme özgürlüğüne, suçluyu övme hakkına, ihanete hizmet ve refakat etme tercihine sahip olamayacaktır.

Türkiye ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde hesap yapanlar çuvallamaya, oyun kuranlar, senaryo yazanlar melanetlerinde boğulmaya mahkumdur."

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes aklını başına almalıdır.

Türkiye'nin tarihi ve egemenlik hakları, Türk milletinin birliği, güvenliği, varlığı sonuna kadar heves ve heyecanla müdafaa edilecektir.

Türkiye sahipsiz değildir. MHP'yi görmezden gelenler, spekülasyondan geçinenler, fitne ve fesada bel bağlayanlar sonunda mutlaka pişman olacaklardır.

CHP-HDP zilleti ne yaparsa yapsın zalimlerin rövanşını alamayacaktır."