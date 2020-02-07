CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'ndan ağabeyi ve ablasına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'ndan ağabeyi ve ablasına ziyaret - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'ndan ağabeyi ve ablasına ziyaret

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan ağabeyi ve ablasını ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'ndan ağabeyi ve ablasına ziyaret, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan ağabeyi ve ablasını ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi'ni ziyaret etti.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu, bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Kocaeli'ye geldi. Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'deki ilk durağı İzmit ilçesinde yaşayan ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu'nun evi oldu. Kılıçdaroğlu burada ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu ve ablası Fikriye Dalgıç ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından İzmit Belediyesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu belediye önünde CHP Kocaeli Miletvekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Mahmut Cengiz Sarıbay ve partililer karşıladı.


Basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kılıçtaroğlu'na belediye bünyesinde bulunan kurslarda kursiyerler tarafından yapılan çay tepsisi ve el nakışlı Kandıra organik kumaşı hediye etti. - KOCAELİ

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan CNN Türk açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun kayak tatili için günler sonra ilk yorum Son seçim anketinde bir ilk gerçekleşti! Kararsızların oranı yüzde 28 Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma'yı öldüren baba suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:17:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'ndan ağabeyi ve ablasına ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]