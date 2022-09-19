CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı Açıklaması

19.09.2022 10:01
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde şehit yakınlarına, 19 Eylül Gaziler Günü'nde ise malul gazilere birer maaş ikramiye verilmesini sağlayacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde şehit yakınlarına, 19 Eylül Gaziler Günü'nde ise malul gazilere birer maaş ikramiye verilmesini sağlayacaklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'e 'Gazi' unvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna büyük bir fedakarlık gösteren tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, Gaziler Günü'nü kutluyorum.

Bir kez daha söylüyorum, 18 Mart Şehitler Günü'nde şehit yakınlarına ve 19 Eylül Gaziler Günü'nde malul gazilere birer maaş ikramiye verilmesini sağlayacağız. Ayrıca eğitimden barınmaya, sağlıktan istihdama kadar birçok sorunu biz çözeceğiz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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