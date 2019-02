CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: (3)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde ÖDP'li Alper Taş'ın aday gösterilmesi konusunda, "Alper Bey son derece saygın bir isim" değerlendirmesinde bulunarak "Beyoğlu'na da yakışan bir isim. Bilgisi, birikimi, kültürü... Genç, dinamik, enerjik bir arkadaş.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde ÖDP'li Alper Taş'ın aday gösterilmesi konusunda, "Alper Bey son derece saygın bir isim" değerlendirmesinde bulunarak "Beyoğlu'na da yakışan bir isim. Bilgisi, birikimi, kültürü... Genç, dinamik, enerjik bir arkadaş." ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu, Fox Tv'nin canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



SMA hastalarının bugün itibarıyla ilaçlarını alabilmelerini sağlayan düzenlemenin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Keşke daha önce yapsalardı. Bu hastalarla toplantı yaptım, basın toplantısı yaptık, bazı çocuklar hayatlarını kaybetti. 'İlaç pahalı' diye vermiyorlardı, şimdi yapıyorlar. En azından bundan sonrası için önemli." değerlendirmesinde bulundu.



"Sandığa katılım oranı" konusunda görüşü sorulan Kılıçdaroğlu, "Sandık güvenliği konusunda kimse endişe etmesin. Biz CHP olarak tek başımıza geçen seçimlerde ıslak imzalı tutanakların yüzde 96'sını elde ettik. Yüzde 4'üne çoğu zaman ulaşamadık ama bunları aşacağız. Bu seçimlerde katılım çok yüksek olacak." ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu, herkesin sandık güvenliğini bir şekilde sağlamaya çalışacağını belirterek, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerle de sandık güvenliği konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.



CHP'nin dijital altyapısının hiçbir siyasi partide bulunmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "çöktü" iddialarına ise "Hayır, onların tamamı uydurma haberler. Eğer bugün '100 küsur yaşındaki kişi ilk kez oy kullanacak' diye ortaya çıkıyorsa, belgesi ve dokümanıyla bunu sağlayan biziz." yanıtını verdi.



Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin, "Farklı bir kaynak, sağlıklı, hızlı bilgi akışı sağlayabilecek misiniz?" sorusuna "Sağlamaya çalışacağız." karşılığını verdi. Demokrasinin geliştiği bir ülkede bundan söz edilemeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Ama biz konuşuyoruz. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu da siyasal iktidar da güven vermiyor. Sahtekarlık var, biz bunları görüyoruz. Biz, bütün o seçmen listelerini alıyoruz, tarıyoruz, bütün olumsuzluklarını saptayıp hem kendi örgütlerimize hem de Yüksek Seçim Kuruluna bildiriyoruz. Bütün bunları yaparken yine biz suçlanıyoruz. İnsaf denen bir şey var.



Son 5 veya 6 seçimde kim, nerede oy kullanmış hepsini tespit ediyoruz, örgütlerimize gönderiyoruz. Bizim kendi üyelerimizden seçmen listelerinde yer almayan 20 bin küsur kişi vardı, onları örgütlere bildirdik."



İktidara ve YSK'ye güvenmediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Yanlış listeler. Hatay'da saat 17.00'den sonra Suriyelileri vatandaşlığa alıyorlar, kayıt yaptırıyorlar, biz müdahale ediyoruz ve iptal ettiriyoruz. Bu bizim çalıştığımızı göstermez mi? En ufak ilçeye kadar biz çalışıyoruz. Bütün bunlara rağmen eksiğimiz olabilir mi? Olabilir. 'Biz her şeyi olağanüstü, mükemmel yaptık' diye bir iddiamız da yok. Dünyada seçim sistemi konuşulcaksa, seçim güvenliği, seçmen listeleri konuşulacaksa bunu dünyada yapan tek partiyiz. Neden? Mecbur kaldığımız için." diye konuştu.



"Alper Bey son derece saygın bir isim"



Yarınki Parti Meclisi (PM) toplantısında hangi il ve ilçelerin adaylarının gündemde olacağına yönelik soruya Kılıçdaroğlu, "Adana, Mersin, İstanbul, İzmir ilçeleri var. Belki Bursa'nın ilçeleri var. 200 küsur civarında bir aday belirlemesi olacak." cevabını verdi.



Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde ÖDP'nin Genel Başkanı Alper Taş'ın aklındaki isim olup olmadığının sorulması ve yarınki PM'de bu ismin gündeme getirileceği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, "Olabilir evet." dedi.



"Alper Bey son derece saygın bir isim." diyen Kılıçdaroğlu, "Beyoğlu'na da yakışan bir isim. Bilgisi, birikimi, kültürü... Genç, dinamik, enerjik bir arkadaş." ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu, Bodrum ile ilgili soruya ise "Parti Meclisi bir kez daha düşünmemiz konusunda karar verdi. O nedenle karara saygı duyduk, geri çektik, yarın o konuyu da düşüneceğiz." diye konuştu.



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un tekrar aday olup olmayacağı sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Niçin olmasın, olabilir." karşılığını verdi.



PM'de bazı isimlerin "çizik yediği" haberlerinin hatırlatılması ve bu kişilerin tekrar gündeme getirilip getirilmeyeceğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Çizik yedi, demek biraz onların onurunu kırabilir. MYK bir karar alıyor ve bunu Parti Meclisine sunuyor, Parti Meclisinde bu görüşülüyor, diğerleri özgürce düşüncelerini ifade ediyor. O düşünceler ifade edilirken, 'şu adayı bir kez daha düşünün' veya 'şu konuda biraz daha ayrıntı verin' deniyor. MYK ayrıntı da istiyor haklı olarak, onların bazıları geri çekiliyor. Dolayısıyla 'onlar çizik yedi' demek doğru değil."



Kılıçdaroğlu, onay almayan isimleri de gerekçeleriyle tekrar gündeme getirebileceklerini kaydetti.



"Tam bir adaletsizlik"



Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tahliye edildikten sonra tekrar tutuklanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tutukluluğuyla ilgili soruya ise Kılıçdaroğlu, "Eren Erdem haksız, hukuksuz yere içeride. Mahkemeye çıktı, tahliye kararı verildi, tahliye kararını uygulamadılar, uzun süre tuttular. Sonra bir başka mahkemeye itiraz edildi, o mahkeme oy çokluğuyla Eren Erdem'in tutukluluğunun devamına karar verdi. Tam bir adaletsizlik." şeklinde yanıt verdi.



Kılıçdaroğlu, binlerce sayfalık Eren Erdem dosyasının hakimlerce nasıl kısa sürede okunduğu ve tutukluluğunun devamına karar verildiği sorusunu yönelttiklerini hatırlatarak, "Öyle anlaşılıyorki bir yerden talimat aldılar." dedi.



Avukat Aslı Kazan isminin Şişli Belediye Başkanlığı için geçtiği haberlerinin anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Söyleniyor" dedi.



"Bahçeli'den hiçbir çıkış beklemiyorum"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı AK Parti manifestosu hatırlatılarak, "Erdoğan, 'ihaleleri açık ve şeffaf yapacağız' diyor. CHP'nin manifestosu nasıl olacak" sorusunun yöneltilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Tank palet fabrikasını nasıl yaptı? Açık mı yaptı, ihale mi yaptı belli değil ama BMC'ye verdi. Tank palet fabrikasını BMC'ye hangi gerekçeyle, nasıl verdin, nasıl özelleştirdin? İki ayrı yerde sordum, cevap yok. BMC, tank palet fabrikasının yüzde 49,9'luk bölümünü Katar ordusuna sattı. En büyük hissedar şu anda ve bunu da seslendirdi Erdoğan, bir özel firmayı seslendiriyor yaptığı konuşmada. Bu, ihaleye fesat karıştırmaktır, kanunlar böyle diyor. Kalkıp CHP'yi suçluyor, aklım almıyor. Bir insan böyle yapamaz.



Beni üzen Erdoğan değil, beni asıl üzen 'ben milliyetçiyim' deyip milliyetçilik dersini herkese vermeye çalışan bir kişinin, bir siyasal partinin bir silah fabrikasının satılması dolayısıyla sessiz kalmasıdır. Kim olabilir? Bahçeli, MHP. Sen, kendi askerine silah üreten bir fabrikayı yabacılara, yüzde 49,9'unu Katar ordusuna nasıl satarsın?"



"Siz Bahçeli'den mi bir çıkış bekliyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Bahçeli'den hiçbir çıkış beklemiyorum. Ama bütün ülkücü kardeşlerim bilsinler diye bu örneği veriyorum. Milliyetçilik lafla olmuyor, lafla milliyetçilik olmaz. Sen, kendi silah fabrikasını yabancılara peşkeş çekerken iktidar, sessiz kalırsan ve sarayın bekçiliğini yaparsan ben ona itiraz ederim. İşte milliyetçilik budur." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, "Bütün ülkücü kardeşlerime seslenmek istiyorum, milliyetçilik lafla olmuyor. Milliyetçilik bayrağa, vatana, orduya sahip olmakla olur. Ordunun silah fabrikalarını götürüp yabancılara satamazsınız." ifadelerini kullandı. Fabrikanın yeniden kurulması durumunda değerinin 20 milyar dolar olacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir ülke parası için silah fabrikalarını satmaz. Bu silah fabrikaları bu ülkenin onurudur." ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, bu konuyla ilgili sorularına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt alamadığını belirtti.



Partisinin seçim manifestosu ve belediyecilikle ilgili yaklaşımına ilişkin soru üzerine önce rantın tanımı üzerinde durmak gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Kentin planlaması rantın doğuşuna kaynaklık eden temel unsurdur. Rant kim için kullanılacak, siyasi partiler ve yandaşları için mi yoksa o kentte yaşayanlar için mi? Biz rantın o kentte yaşayanlar için verilmesi gerektiğini, rantın onların hakkı olduğunu savunuyoruz." açıklamasında bulundu.



Üsküdar'da, Fikirtepe'de kentsel dönüşümle insanların perişan olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Hiçbir kenti beton ormanına dönüştürmeyeceğiz. İstanbul bir beton ormanıdır. Her kent yeşil alanlarla donatılacak." şeklinde konuştu.



"Üç yerde İYİ Parti büyükşehiri kazanacak"



Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde aday belirleme sürecine ilişkin, "İYİ Parti ile iş birliği kapsamında mesela Manisa'da ne olacak?" sorusu üzerine, "Manisa İYİ Parti'de ama biz İYİ Parti'ye her türlü desteği vereceğiz. Sadece orada değil Balıkesir'de, Denizli'de de vereceğiz. Üç yerde İYİ Parti büyükşehiri kazanacak, buna inanıyoruz. Her türlü desteği vereceğiz." dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul, İzmir ve Ankara'da HDP ile bir ilişki, dirsek teması olup olmadığının sorulması üzerine, bütün siyasi partilere saygı duyduklarını dile getirdi.



Yüksek Seçim Kurulu kararı uyarınca partilerin seçimlere girdiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu seçimlerde ittifak yok, iş birliği var. İYİ Parti ile iş birliği yapıyoruz, Saadet Partisiyle dirsek temasımız var. Dolayısıyla biz sandıkta ittifak yapacağız. Geçmişte AK Parti'ye, HDP'ye, MHP'ye, diğer partilere oy vermiş ne kadar vatandaş varsa diyoruz ki 'Yerel seçimlerde gelin CHP'ye oy verin.' Niçin CHP'ye oy verin, şunun için diyoruz, kentleri biz güzel yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, kentleri sanatla, sporla, kültürle buluşturacaklarını vurguladı. En küçüğünden en büyüğüne kendi belediyelerinde asgari ücretin 2 bin 200 lira olarak uygulandığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Bunların yapamadığını biz kendi belediyelerimizde yaptık." şeklinde konuştu.



"31 Mart'ta seçimlerde başarılı oldum demeniz için kendinize hangi kıstası koydunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Ankara'yı da İstanbul'u da İzmir'i de Antalya'yı da Adana'yı da Bursa'yı da almak istiyoruz." dedi. Kılıçdaroğlu, "Alabilir misiniz, mesala İstanbul'u?" sorusuna, "Alacağız tabii niye almayalım. İstanbullu işkence içinde. Gidin Bağcılar'a bakın, yeşil alan yok. Sultanbeyli'nin ne günahı var? Bu insanların yaşadığı yerleri neden bir Beşiktaş, Kartal, Maltepe, Sarıyer gibi yapmıyoruz." yanıtını verdi.



(Bitti)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Galatasaray'ın Yeni Futbolcusu Christian Luyindama İstanbul'a Geldi

Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer'in Babasından Dolayı Eleştirilmesine İlk Kez Cevap Verdi: Bu Ortaçağ Zihniyetidir

Pegasus Genel Müdürü'nden Bin Kişilik İstihdam Müjdesi: 30 Bin TL Maaş ile İşe Başlıyorlar

Spor Yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Zorla Getirme Kararı Çıkarıldı