Kılıçdaroğlu: "Çağdaş Türk Resminin Değerli Ustalarından Prof. Dr. Adnan Çoker'in Vefatından Dolayı Büyük Üzüntü Duydum" - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: "Çağdaş Türk Resminin Değerli Ustalarından Prof. Dr. Adnan Çoker'in Vefatından Dolayı Büyük Üzüntü Duydum"

23.08.2022 10:41
Kılıçdaroğlu: "Çağdaş Türk Resminin Değerli Ustalarından Prof. Dr. Adnan Çoker'in Vefatından Dolayı Büyük Üzüntü Duydum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 95 yaşında yaşamını yitiren ressam, akademisyen Adnan Çoker için başsağlığı mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Çağdaş Türk resminin değerli ustalarından Prof. Dr. Adnan Çoker’in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Ressam ve akademisyen Adnan Çoker’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 95 yaşında yaşamını yitiren ressam, akademisyen Adnan Çoker için başsağlığı mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Çağdaş Türk resminin değerli ustalarından Prof. Dr. Adnan Çoker'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Ressam ve akademisyen Adnan Çoker'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Türk resim sanatının ustalarından ve akademisyen Prof. Dr. Adnan Çoker 95 yaşında yaşamını yitirdi. Çoker'in vefatı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin (MSGSÜ) sosyal medya hesabından; "Hocamız, ressam Prof. Adnan Çoker'i kaybettiğimiz bilgisini üzüntüyle paylaşıyoruz. (1927-2022)" paylaşımıyla duyuruldu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Çoker için başsağlığı mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Çağdaş Türk resminin değerli ustalarından Prof. Dr. Adnan Çoker'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Ressam ve akademisyen Adnan Çoker'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Tüm sanat camiasının ve sevenlerinin başı sağ olsun!"

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Niğde'de partisinin grup toplantısında konuştu: (1) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Niğde'de partisinin grup toplantısında konuştu: (1) Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı Prof. Dr. Adnan Çoker yarın son yolculuğuna uğurlanacak Prof. Dr. Adnan Çoker yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Adnan Çoker, Ressam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Çağdaş Türk Resminin Değerli Ustalarından Prof. Dr. Adnan Çoker'in Vefatından Dolayı Büyük Üzüntü Duydum' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
15:02 Ahılda korkunç görüntü! Bozayı onlarca koyunu telef etti
16:16 Altın uzmanından şaşkına çeviren tahmin: Altında astronomik bir artış bekleniyor
14:53 Yaşamını yitiren usta oyuncu Civan Canova toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 16:22:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Çağdaş Türk Resminin Değerli Ustalarından Prof. Dr. Adnan Çoker'in Vefatından Dolayı Büyük Üzüntü Duydum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement