CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür... - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür... - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür...

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür..., System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:44 Kaynak: AA
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