CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür... - Son Dakika

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür...
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:44 Kaynak: AA
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