CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tüm üreticilere sesleniyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tüm üreticilere sesleniyorum. Madem TMO bunu 24 liradan satıyorsa üretici fındık bahçesine girmeden önce TMO fındık taban fiyatını en az 25 lira olarak belirlemeli" dedi

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan sonra hiçbir önlem alınmadan enkaz toplandığını ve başka bir yere transfer edildiğini söyleyerek, "Patlamada 3 asker şehit oluyor. Bunların hakkını, hukukunu aramak bizim namus borcumuzdur"


Fındığın stratejik bir ürün olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Dünyada bir numarayız. İhraç edildiği zaman tamamı geliyor. Yıllar yılı fındık üreticisini tekellerin eline bırakılmıştı. Şimdi bir yabancı firmanın eline teslime dilmiş durumda. TMO geçen yıl 14 liradan fındık aldı. Geçenlerde ilan verdi fındık satıyorum diye 14 liradan aldığı fındığı 24 liraya satışa çıktı. 400 bin ton fındık sattı. Şimdi fındığı yeni çıkacak olan 18-20 lira arasında olduğu söyleniyor. Tüm üreticilere sesleniyorum. Madem TMO bunu 24 liradan satıyorsa üretici fındık bahçesine girmeden önce TMO fındık taban fiyatını en az 25 lira olarak belirlemeli" diye konuştu.


Kılıçdaroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın sözlerine yönelik olarak, "Peki nasıl oluyor da MHP böyle bir kanun teklifinin 'evet' oyu verir. Bu sorunun cevabını tüm ülkücü kardeşlerime söylüyorum. Tüm milliyetçi kardeşlerime seslenerek söylüyorum. Vatanı bölmek değil birleştirmek esastır. Hangi gerekçeyle el kaldırdılar, merak ediyorum. Ülkücüleri vicdanın sesleniyorum, milliyetçilerin vicdanın sesleniyorum, bayrağını sevenlerin vicdanın sesleniyorum. Vatanını seven vicdanlara sesleniyorum. Nasıl olur da bu kanun teklifine evet dersiniz. Tarihinizi reddediyorsunuz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 23:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:36 Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:28 Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 20:26 Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı 16:58 Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 13:45 Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
00:59
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
22:36
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
22:28
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
20:26
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti
16:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 05:55:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]