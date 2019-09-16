Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da ziyaretlerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da ziyaretlerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile özel bir hastanede tedavi gören arkadaşı Tolga Yıldırım'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesine giderek Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile bir süre basına kapalı görüştü.

Ziyaretlerinde Kılıçdaroğlu'na bazı milletvekilleri ve belediye başkanları da eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Tolga Yıldırım, Adana, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:06 Kaynak: AA
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