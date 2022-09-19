Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak sözler: Günün 24 saati çalışıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da Şambayat Belediyesi'ni ziyaretinin ardından Gölbaşı Belediyesi'ne gitti. Burada Kılıçdaroğlu'nu Belediye Başkanı İskender Yıldırım karşıladı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Karaağaç Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU ESNAF İLE SOHBET ETTİ

Esnaf, Kılıçdaroğlu'na kazanamadıklarını söyleyerek, "Benim yerime çocuklar doğruları söyler. Ben AK Parti'nin kurucu üyelerinden biriyim. Şu anda bile aktifim. Ama yanımda şu an bunu iptal edeceğim ben. E- devletime girdim" diyerek, AK Parti'den telefon üzerinden E- devlete girerek istifa etti.

Esnafın çocuğu durumlarını anlatarak, "Biz artık bıktık etiket değiştirmekten. Her gün zam geliyor" dedi. Esnaf Kılıçdaroğlu'nun "Umutsuz olmayın" sözüne karşı "Artık adalet istiyoruz. Ben de bu partiye güvenerek oy vermiştim ve yönetimindeydim. Ama şu anda ben o adaletin çöktüğüne inanıyorum. Şu anda ülkemizde adalet sistemi çökmüş" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu esnaf ziyareti sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan yurttaşlara şöyle seslendi:

"Bu ülkenin bu yönetimi hak etmediğini ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Evlatlarımızın güzel bir ülkede yetişmesi lazım. Evlatlarımız güzel bir Türkiye'de yetişmesi yanında güzel bir geleceği hak ediyor. Onlar için çalışmak lazım. Kadını ve erkeği, her evde huzur ve bereketin olmasını istiyorum. Herkesin kucaklaşmasını istiyorum. Kavgadan bıktık. Kavganın olmadığı, büyüyen bir Türkiye'yi, güzelleşen bir Türkiye'yi istiyorum.

Hiç endişeniz olmasın Adıyaman bize bir milletvekili veriyor, ama bu bize yetmiyor. Milletvekili sayısının artması lazım. Onun için geldim sizlere. Eğer milletvekili sayımız düşükse kabahat Adıyamanlılarda değil kabahat bizde. Yeteri kadar gelmedik. Sofranıza oturmadık, konuşmadık.

"GÜNÜN 24 SAATİ ÇALIŞIYORUM"

Şimdi Türkiye'nin bütün il ve ilçelerine gidiyorum. Günün 24 saati çalışıyorum. Güzel ülkem için, sizler için, tüyü bitmemiş yetim için çalışıyorum. Bu ülkeye adaleti getireceğim. Devletin dini adaletse, devletin dini adalet olması için her türlü mücadeleyi sizin için yapacağım. Üreten kimse, kim üretiyorsa, kim alın teri döküyorsa onun kazanmasını isteyeceğim. Ben beşli çetenin adamı değilim ben esnaf, çiftçi, emekli için, alın teri döken herkes için çalışacağım, herkes için mücadele edeceğim. Ben bunu söylediğimde 'Parayı nereden bulacaksın?' diye bize söylüyorlar. Hiç endişe etmeyin. Türkiye zengin ülke. Türkiye'nin kaynakları, sizin ödediğiniz vergilerin büyük bir kısmı beşli çetelere gidiyor, mafyaya, baronlara gidiyor. Bunların tamamına kök söktüreceğim. Hiç endişe etmeyin.

Hiçbir ayrımcılığa asla ve asla izin vermeyeceğim. Herkesi kucaklayacağız. Çiftçi üretiyor mu? Evet, üretiyor. Üretiyorsa başımın üstünde yeri var. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla iktidara geldiğimizde ilk bir hafta içinde çiftçinin, esnafın, bankalar, esnaf kefalet kooperatifinden veya kredi kooperatifinden çektikleri kredilerin faizlerini sıfırlayacağım…

Adıyaman'a, Adıyamanlılara hizmet etmek benim için onur verici bir görev olacaktır. Tek istediğim moralinizi bozmayın, biraz sabır. Tek istediğim sandık önünüze gelecek ve oy kullanacaksınız. Oy kullanmadan önce vicdanınızın sesini dinleyin, 'Artık yeter' deyin. Beşli çetelere, baronlara çalışanlara izin vermeyin, oligarklara izin vermeyin. Esnaf, çiftçi perişan. Onlardan alacağım adalet içinde sizlere vereceğim."