Kılıçdaroğlu: Bu Ülkenin Her Köşesine Huzuru ve Refahı Getirmek İçin Birbirimize Sımsıkı Sarılacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adıyaman ve Malatya'da bizi coşkuyla karşılayan halkımıza teşekkür ederim, şimdi Elazığ yolundayız. Bu ülkenin her köşesine huzuru ve refahı getirmek için birbirimize sımsıkı sarılacağız. Hep beraber, hep beraber" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün Adıyaman ve Malatya'da yurttaşlara hitap ettiği konuşmasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında Sakarya'da yine yurttaşlara hitap ederken fotoğrafının yer aldığı gönderiyi alıntıladı ve şu notu düştü:

"Adıyaman ve Malatya'da bizi coşkuyla karşılayan halkımıza teşekkür ederim, şimdi Elazığ yolundayız. Bu ülkenin her köşesine huzuru ve refahı getirmek için birbirimize sımsıkı sarılacağız. Hep beraber, hep beraber..."