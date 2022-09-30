Kılıçdaroğlu: "Af Konusunda Titizlikle Yönetilmiş Bir Düzenlemeyi İktidar ile Konuşmaya Hazırız. Ancak Bu Af; Terör, Taciz, Tecavüz ve Benzeri Suçlar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır. Şunu da peşinen söyleyeyim, Fotoromancı hiç heveslenmesin, heyecan yapmasın. Baronlara da af maf yok."