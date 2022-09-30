Kılıçdaroğlu: "Af Konusunda Titizlikle Yönetilmiş Bir Düzenlemeyi İktidar ile Konuşmaya Hazırız. Ancak Bu Af; Terör, Taciz, Tecavüz ve Benzeri Suçlar... - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Af Konusunda Titizlikle Yönetilmiş Bir Düzenlemeyi İktidar ile Konuşmaya Hazırız. Ancak Bu Af; Terör, Taciz, Tecavüz ve Benzeri Suçlar...

30.09.2022 15:56
Kılıçdaroğlu: "Af Konusunda Titizlikle Yönetilmiş Bir Düzenlemeyi İktidar ile Konuşmaya Hazırız. Ancak Bu Af; Terör, Taciz, Tecavüz ve Benzeri Suçlar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır. Şunu da peşinen söyleyeyim, Fotoromancı hiç heveslenmesin, heyecan yapmasın. Baronlara da af maf yok."

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Af Konusunda Titizlikle Yönetilmiş Bir Düzenlemeyi İktidar ile Konuşmaya Hazırız. Ancak Bu Af; Terör, Taciz, Tecavüz ve Benzeri Suçlar... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Af Konusunda Titizlikle Yönetilmiş Bir Düzenlemeyi İktidar ile Konuşmaya Hazırız. Ancak Bu Af; Terör, Taciz, Tecavüz ve Benzeri Suçlar... - Son Dakika
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