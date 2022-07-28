Kılıçdaroğlu'dan Ağrı Halkına Teşekkür - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'dan Ağrı Halkına Teşekkür

28.07.2022 22:59
Kılıçdaroğlu'dan Ağrı Halkına Teşekkür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ağrı’da gerçekleştirmeyi planladığımız esnaf ziyaretini, gösterdikleri yoğun ilgiyle adeta mitinge dönüştüren Ağrılı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Ağrı'da gerçekleştirmeyi planladığımız esnaf ziyaretini, gösterdikleri yoğun ilgiyle adeta mitinge dönüştüren Ağrılı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü Ağrı ziyaretine ilişkin bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada yayınladığı mesajı şöyle:

"Ağrı'da gerçekleştirmeyi planladığımız esnaf ziyaretini, gösterdikleri yoğun ilgiyle adeta mitinge dönüştüren Ağrılı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'dan Ağrı Halkına Teşekkür - Son Dakika

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