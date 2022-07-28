Kılıçdaroğlu, Ağrı'da; 20 Yıldır Sularının Olmadığını Belirten Yurttaşları Dinledi: 'Bir Kere Olsun Bu Mahalleye Adım Atmadılar.

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'dan Ağrı Halkına Teşekkür - Son Dakika

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