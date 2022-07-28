Kılıçdaroğlu, Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı'nı ve Ahmed-İ Hani Türbesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı'nı ve Ahmed-İ Hani Türbesini Ziyaret Etti

28.07.2022 18:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde Ahmed-i Hani Türbesi’ni ve İshak Paşa Sarayı’nı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde Ahmed-i Hani Türbesi'ni ve İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde Ahmed-i Hani Türbesi'ni ziyaret etti. Burada Kılıçdaroğlu'na türbe hakkında, "Taşlar Ahlat'tan getirilmiş. 1994 yılında inşa etmişler" bilgisi verildi.

Kılıçdaroğlu daha sonra İshak Paşa Sarayı'nı da ziyaret etti. Burada da Kılıçdaroğlu'na şu bilgiler verildi:

"Orijinalinde üç katlıydı. Dikkat ederseniz kemer izleri de var. Üç defa Ruslar tarafından işgal altına alındı. 93 Osmanlı-Rus Harbi'nde, 1914 ve 1917'de. 1917'de Ruslar giderken üst katlarını yıkıp gidiyorlar. Yaklaşık 10 binlik kitabımızı, arşivimizi götürmüşler. Şu kulübe gibi olan yerlerin altında mezarlar var, İshak Paşa'nın annesine ve babasına ait. Asıl sarayın yapımını başlatan Çolak Abdül Paşa, daha sonra İshak Paşa devam ettiriyor. Bu sarayın en büyük özelliği Osmanlılarda ilk ısıtma, ilk kalorifer sistemi olması."

Kılıçdaroğlu'nun "Taşlar nereden gelmiş?" sorusuna, "Bir kısmı yörenin taşları bir kısmı kireç taşı. Zemindeki Ağrı Dağı'nın bazalt siyah taşları" yanıtını veren rehber sözlerine şöyle devam etti:

"Ruslar giderken bizim askerlere bir şey bırakmamak için özellikle gıdayı burada toplayıp yakıyorlar. Ruslardan sonra 1920'lerden sonra Cumhuriyet döneminde askerlerimiz tarafından burası kışla olarak kullanılıyor. 1920'lerde 1952-53'lere kadar askeri kışla olarak kullanılıyor."

Rehber, saraydan Doğubeyazıt bölgesini göstererek, "Şu anki Doğubeyazıt bölgesi yoktu tarım alanı olarak kullanılıyordu. Urartu kalesi, surları M.Ö. yıllara dayanıyor. Urartulardan sonra Selçuklular kullanıyor. Buralar olduğu gibi kütüphane odaları. Yalnız kütüphane odalarında kapı girişleri açık" diye konuştu.

Ağrılı vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'na el dokuması bir halı hediye etti. Bir esnafın halı hakkında; "En ince ve detaylı el işlemi yapılmış bir parça. Bölgenin kültürel, karakteristik özelliklerini yansıtıyor. Aynı zamanda desenleri de hayat ağacı diye adlandırıyoruz. Bolluk bereketi, sağlığı, uzun yaşamı, şansı insanın ihtiyaç duyduğu her şey hemen hemen bunun üstünde yansıtılmış umarım size de bol şans getirir ve siz de gelecekte bizim büyük umutla beklediğimiz, ülkenin demokrasi açısından" sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "O bölümü sonra halledeceğim" yanıtını verdi.

YORUMLAR
500
CHP Gençlik Kolları'nın 'provokasyon' iddiasına Savcı Sayan'dan yanıt: Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye bekleriz CHP Gençlik Kolları'nın 'provokasyon' iddiasına Savcı Sayan'dan yanıt: Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye bekleriz Savcı Sayan: Olayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişiyle ilgisi yok Savcı Sayan: Olayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişiyle ilgisi yok
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, İshak Paşa Sarayı, Hani, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı'nı ve Ahmed-İ Hani Türbesini Ziyaret Etti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 18:26:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı'nı ve Ahmed-İ Hani Türbesini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement