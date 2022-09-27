Kılıçdaroğlu: "Ah Erdoğan Ah... Kafandaki Tilkiler Kaçınılmaz Olarak Diline Vuruyor. - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Ah Erdoğan Ah... Kafandaki Tilkiler Kaçınılmaz Olarak Diline Vuruyor.

27.09.2022 21:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ah Erdoğan ah… Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor. Kadınlara ‘tane’ mi dersin, ‘birkaç başörtülü’ mü dersin, ‘konu mankeni’ mi dersin, ‘sembolik’ mi dersin. Neler neler dersin... Kadın haklarına inanmayan sen, bunu sadece oy almak için bir iş gibi görürsün. Muhafazakâr genç kadınlara sesleniyorum. Siz ‘tane’ değilsiniz. ‘İş’ değilsiniz. ‘Konu mankeni’ değilsiniz. ‘Sembolik’ değilsiniz” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ah Erdoğan ah… Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor. Kadınlara 'tane' mi dersin, 'birkaç başörtülü' mü dersin, 'konu mankeni' mi dersin, 'sembolik' mi dersin. Neler neler dersin... Kadın haklarına inanmayan sen, bunu sadece oy almak için bir iş gibi görürsün. Muhafazakar genç kadınlara sesleniyorum. Siz 'tane' değilsiniz. 'İş' değilsiniz. 'Konu mankeni' değilsiniz. 'Sembolik' değilsiniz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Altındağ Kültür Sarayı'nda; düzenlenen toplantıda, "AKP Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programında "İşte şimdi CHP ne yapıyor, bakıyorsunuz sembolik olarak her zamanki yaptığı gibi istismar. Birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa buluyor, geliyor yakasına bir rozet takıyor, 'Bak işte biz sizden yanayız', 'Sizinle beraberiz'. Buradan ben o kardeşlerime de sesleniyorum, gelmeyin bu oyuna. Sizin bu oyuna gelişiniz bilesiniz ki bu işi bu ülkede hakkıyla yapanlara da saygısızlık olur" dedi.

"AH ERDOĞAN AH… KAFANDAKİ TİLKİLER KAÇINILMAZ OLARAK DİLİNE VURUYOR. KADIN HAKLARINA İNANMAYAN SEN, BUNU SADECE OY ALMAK İÇİN BİR İŞ GİBİ GÖRÜRSÜN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın bu sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yaptı:

"Ah Erdoğan ah… Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor. Kadınlara 'tane' mi dersin, 'birkaç başörtülü' mü dersin, 'konu mankeni' mi dersin, 'sembolik' mi dersin. Neler neler dersin... Kadın haklarına inanmayan sen, bunu sadece oy almak için bir iş gibi görürsün.

"BAY KEMAL DE HER ZAMAN BU KONUDA HADDİNİ BİLİR VE BİLECEKTİR"

Diline de vurur işte böyle. Çünkü sen busun. Muhafazakar genç kadınlara sesleniyorum. Siz 'tane' değilsiniz. 'İş' değilsiniz. 'Konu mankeni' değilsiniz. 'Sembolik' değilsiniz. Hepiniz bireysiniz ve kazanımlarınız sizin başarınızdır. Bu kazanımları size kimse vermedi, bahşetmedi; siz aldınız. Bay Kemal de her zaman bu konuda haddini bilir ve bilecektir.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Ah Erdoğan Ah... Kafandaki Tilkiler Kaçınılmaz Olarak Diline Vuruyor. - Son Dakika

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