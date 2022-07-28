GÜNDEM / 28 Temmuz 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 28 Temmuz 2022

28.07.2022 09:03
GÜNDEM / 28 Temmuz 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmed-i Hani Türbesi'ni ve Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek, Ararat Restoran'da iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmed-i Hani Türbesi'ni ve Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek, Ararat Restoran'da iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak.

(Ağrı/14.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Üretim Sürecine Katılım" projesinin tanıtım toplantısına katılacak.

(Bursa/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan'da İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ve Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Abdusalam Azizov ile görüşecek.

(Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya'da Savunma Bakanı Artis Pabriks ile bir araya gelecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Riga) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Anlat İstanbul" programının sonuçlarının açıklanacağı toplantıya katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı ekonomik güven endeksi ile mayıs ayı katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun rövanş mücadelelerinde Medipol Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile deplasmanda karşılaşacak; Arabam.com Konyaspor, Belarus temsilcisi BATE Borisov'u konuk edecek.

(Netanya/19.45/Konya/21.00) (Fotoğraflı)

2- Galatasaray, sezon öncesi hazırlık kampını Avusturya'da sürdürüyor.

(Innsbruck) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Caddesi, Hani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 28 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 28 Temmuz 2022 - Son Dakika
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