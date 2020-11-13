CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Akdeniz Üniversitesi'ne Teşekkür Etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Akdeniz Üniversitesi'ne Teşekkür Etti

13.11.2020 15:46
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Akdeniz Üniversitesi'ne Teşekkür Etti, System.String[]

Koronavirüs nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile makamında görüştü.

Koronavirüs nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile makamında görüştü. Kılıçdaroğlu, koronavirüsle mücadelede ve Muhittin Böcek'in tedavi sürecinde hastanede zor koşullar altında görev yapan bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı Rektörlük makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Özkan, Kılıçdaroğlu'na Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi süreci hakkında bilgi vererek Başkan'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Rektör Özkan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ayrıca koronavirüse yönelik Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde başlatılan ve bugün ilk uygulaması yapılan Çin'e ait inaktif aşının Faz 3 çalışmaları ile ilgili bilgi aktardı.Ziyaret sonunda Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi adına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na plaket sundu.

Makam ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i hastane odasında ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu eşlik etti.

Sevinçli olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın sağlığı gayet iyi. İnşallah kısa süre içerisinde taburcu olacak, görevinin başına dönecek." ifadesini kullandı. Hastanede görev yapan, hizmet veren bütün sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Günün 24 saati çalışıyorlar, emek harcıyorlar. Başkan için de özel olarak her türlü ilgiyi gösteriyorlar. Başkanın morali gayet yerinde. Sohbet ettik, espri yaptık." dedi.

(İHA)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Akdeniz Üniversitesi'ne Teşekkür Etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Akdeniz Üniversitesi'ne Teşekkür Etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Akdeniz Üniversitesi'ne Teşekkür Etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Akdeniz Üniversitesi'ne Teşekkür Etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Akdeniz Üniversitesi'ne Teşekkür Etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Akdeniz Üniversitesi'ne Teşekkür Etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Akdeniz Üniversitesi'ne Teşekkür Etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Akdeniz Üniversitesi'ne Teşekkür Etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Akdeniz Üniversitesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Akdeniz Üniversitesi'ne Teşekkür Etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Öldürülen belediye başkanının ek koruma talebi kocası kaçak olduğu için reddedilmiş Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu Cani koca, 72 yaşındaki karısını baltayla öldürdü Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü Manchester United Cristiano Ronaldo için menajeri Jorge Mendes'e teklif yaptı Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz Yüzüne tükürülen kızın babasının mesleği şaşırttı: Filyasyon ekibinde görevliymiş Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti
Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı         
15:37
Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika! Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi Son Dakika! Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi         
14:52
Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı         
14:47
Yaşlı adam, çarşaflı kadına Yaşlı adam, çarşaflı kadına "Burası Arabistan değil" deyince ortalık karıştı         
14:31
Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu apar topar hastaneye kaldırıldı Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu apar topar hastaneye kaldırıldı         
14:23
İstanbul seçimini yaptı: Taksim Meydanı'nın yeni yüzü İstanbul seçimini yaptı: Taksim Meydanı'nın yeni yüzü "Taksim Kolektifi" ile hayat bulacak         
13:39
Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi         
12:55
Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu         
12:10
Kardeşlerinin okuması için kendini feda eden küçük Ahmet, odun kırarak ailesini geçindiriyor Kardeşlerinin okuması için kendini feda eden küçük Ahmet, odun kırarak ailesini geçindiriyor         
12:08
Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi         
11:59
Son Dakika! Bakan Ziya Selçuk: Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz Son Dakika! Bakan Ziya Selçuk: Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz         
11:57
Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor         
11:01
Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu         
10:48
Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor         
10:25
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 15:55:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Akdeniz Üniversitesi'ne Teşekkür Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei