Kılıçdaroğlu, 90 Bininci Yeni Kadın Üyenin Rozetini Taktı: İnsanların En Temel İhtiyaçları Lüks Olmayacak. Seçime Az Kaldı, Sabredin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'den ayrılarak CHP'ye katılan yeni kadın üye Adalet Bayrakkaya'yı makamında ağırlayarak, rozetini taktı. Kılıçdaroğlu, Bayrakkaya ile görüşmesinde Türkiye'deki ekonomik krize dikkat çekerek, "Üst tabaka her geçen gün zenginleşirken, olan halka oluyor. Biz bu sorunları çözeceğiz. Kaynak doğru yerde, doğru şekilde kullanıldığı taktirde yaşanan bu ekonomik krizi çözeceğiz. İnsanların en temel ihtiyaçlarına ulaşması lüks olmayacak… Seçime az kaldı, sabredin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Başkanlığı'nın başlattığı kampanya kapsamındaki 90 bininci yeni kadın üye Adalet Bayrakkaya'nın rozetini taktı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP'den ayrılarak CHP'ye üye olan Bayrakkaya'yı CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları Merkez Yürütme Korulu üyesi Hatice Semerci, Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevinç Şenol ile birlikte ağırladı.

"AKP'DEN İSTİFA ETTİM, YAŞANANLAR CANIMIZA TAK ETTİ!"

Bayrakkaya, AKP'den neden istifa ettiğini Kılıçdaroğlu'na şöyle anlattı:

"Eşimle birlikte 1994 yılından bu yana Kütahya'da esnafız. Son birkaç yıldır yaşadığımız ekonomik zorluğu daha önce hiç yaşamadık. Öyle bir noktaya geldik ki, yeni ürün almakta ve eleman çalıştırmakta çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Zar zor yeni mal alıyoruz, onu da satamıyoruz çünkü alım gücü çok düştü. İnsanların karnını dahi zor doyurduğuna tanıklık ediyoruz.

Eskiden AKP üyesiydim ama son yıllarda yaşananlar canımıza tak etti. Biz esnaf olarak bu haldeyken işsiz vatandaşları düşünemiyorum bile… Hayatımız tamamen değişti."

Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki (KYK) faiz silinme kararı için Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Bayrakkaya, "Üniversite mezunu iki çocuğumuz var. Sizin sayenizde KYK düzenlemesi yapıldı ve faizler silindi. Bu karar yüzümüzü güldürdü. Elektrik zammı da sizin sayenizde geri çekildi. Ona da çok sevinmiştik. Ülkedeki son gelişmeleri Kütahya esnafı ile sürekli konuşuyoruz, AKP'ye asla oy vermeyeceğiz. EYT'yi de gündeminize alın, bizi bu dertten de kurtarın" diye konuştu.

EYT'Yİ GÜNDEME ALDILAR, ÇÖZMEZLERSE BİZ ÇÖZECEĞİZ

Yeni kadın üyeyi dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"EYT ana gündem maddelerimizden birisi. Biz ısrar ettiğimiz için iktidar bir ekip kurdu ve EYT'yi gündeme aldı ama hiç üzülmeyin, çözmezlerse iktidara geldiğimizde biz çözeceğiz" dedi.

Esnafın ekonomik bir darboğazda olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, "Kasaya yansıyan bir alım olmadığını, zorda olan esnafın sürekli eleman çıkarmak zorunda olduğunu biliyoruz. Bu sorun sadece Kütahya'ya özgü değil, maalesef ülkenin genelinde yaşanıyor.

En alt gelir gurubunda olanlar ise barınma, yeme, içme gibi en temel gereksinimlerini dahi karşılamakta zorluk çekiyor. AKP Hükümeti'nin 'Altta kalanın canı çıksın' anlayışı yüzünden vergi adaletsizliği en çok alt kesimi etkiliyor.

Çiftçiler ise ne gübre ne ilaç ne de mazot alabiliyor.

Üst tabaka her geçen gün zenginleşirken, olan halka oluyor. Biz bu sorunları çözeceğiz. Kaynak doğru yerde, doğru şekilde kullanıldığı taktirde yaşanan bu ekonomik krizi çözeceğiz. İnsanların en temel ihtiyaçlarına ulaşması lüks olmayacak… Seçime az kaldı, sabredin!"

ERDOĞAN'IN KYK ÇIKIŞINI HATIRLATTI

Erdoğan'ın 2019 yılında Kredi Yurtlar Kurumu borçlarıyla ilgili yaptığı açıklamayı anımsatan Kılıçdaroğlu, "Gençlerle buluşan Erdoğan, 'Birçok öğrencinin ortak derdi olan KYK borçlarının affı veya indirimi var mı?' sorusuna 'Bu soruya iki türlü cevap verilir, bir Bay Kemal gibi, bir Tayyip Erdoğan gibi. Bay Kemal gibi cevap verirsek 'Sildim gitti' der ama benim Erdoğan gibi cevap vermem lazım.' yanıtını vermişti ve yapmayacağını söylemişti. Neticede ne oldu, faizleri silmek zorunda kaldı. Biz geri ödemenin mezun olan öğrenci sigortalı bir işe girdikten sonra başlaması gerektiğini belirtmiştik, onu yapmadı, biz yapacağız" diye konuştu.

"İKTİDARI KADINLAR DEĞİŞTİRECEK"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise Kütahya'nın bütün ilçelerinde Kadın Kolları yönetiminin oluşturulduğunu belirterek, "Kapı kapı dolaşarak Aile Destekleri Sigortası ve YaşamHak projelerimiz anlatılıyor. Her gün yeni bir üye hedefiyle hareket ediyoruz. Gün içindeki hedefimiz aynı rozetle eve dönmemek… Bu hedefimizi yerine getirmek için partimize yeni kazandırdığınız üyeye kendi rozetimizi takarak Cumhuriyet Halk Partisi ailemizi büyütüyoruz" dedi.

Nazlıaka, saha çalışması yaptığı esnasındaki şu gözlemini aktardı:

"Pazarda dolaşan bir kadın, pazar çantasını gösterdi. 'Bakın, dolu gibi görünüyor çünkü komşulara mahcup olmamak için altını poşetle doldurdum. Az şey aldığım belli olmasın …'dedi. Durum bu kadar vahim!"