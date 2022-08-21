Kılıçdaroğlu: Söz Verdik; Bu Düzeni Değiştireceğiz - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Söz Verdik; Bu Düzeni Değiştireceğiz

21.08.2022 21:57
Kılıçdaroğlu: Söz Verdik; Bu Düzeni Değiştireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altı siyasi parti genel başkanının altıncı kez bir araya geldiği ‘Liderler Buluşması’nın ardından, “Söz verdik; bu düzeni değiştireceğiz! Yarının Türkiye'sini inşa etmek için bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda bizlere ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altı siyasi parti genel başkanının altıncı kez bir araya geldiği 'Liderler Buluşması'nın ardından, "Söz verdik; bu düzeni değiştireceğiz! Yarının Türkiye'sini inşa etmek için bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda bizlere ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Altı siyasi partinin genel başkanı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde bugün altıncı kez bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının ardından sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Söz verdik; bu düzeni değiştireceğiz! Yarının Türkiye'sini inşa etmek için bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda bizlere ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. #HepBirlikteGüzelYarınlara"

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Davutoğlu: Türkiye'yi Bu Karanlık Günlerden Çıkarmak İçin Azim ve Kararlılıkla Yürümeye Devam Ediyoruz Davutoğlu: Türkiye'yi Bu Karanlık Günlerden Çıkarmak İçin Azim ve Kararlılıkla Yürümeye Devam Ediyoruz 'Liderler Buluşması'Nın Altıncısı Sona Erdi 'Liderler Buluşması'Nın Altıncısı Sona Erdi
Kaynak: ANKA

Hizb-i İslami Partisi, Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Söz Verdik; Bu Düzeni Değiştireceğiz - Son Dakika

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