Kılıçdaroğlu: "Bazılarının İnadına Karşın Birlikte Olacağız, Kucaklaşacağız, Türkiye'yi Aydınlığa Çıkaracağız, Allah Aşkına Kavgadan Bıkmadık mı Ya"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilçe otobüs terminali ve yeni Balık Hali açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, Yavaş için, "Mansur Başkan gerçekten de Ankara'nın Ankara olduğunu; Ankara'nın Türkiye'nin kalbi olduğunu ve Ankara'nın bir başkent olarak diğer 80 ile örnek olması gerektiğini bilen ve bu konuda çaba harcayan bir belediye başkanıdır" dedi. Altılı masaya değinen Kılıçdaroğlu, "Biz bazılarının inadına karşın beraber olacağız, birlikte olacağız, kucaklaşacağız, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Allah aşkına kavgadan bıkmadık mı ya. Kardeş kardeşi sorgulamaya başladı. Komşumuzu sorgulamaya başladık. Yetmiyor mu bu. Niye kucaklaşmıyoruz. Niye helalleşmiyoruz. İlla kavga mı edelim" diye konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'da, Mansur Yavaş'ın yenileyerek kapasitesini artırdığı Balık Hali ve yeni ilçe terminalinin açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu, çalışmalarından dolayı Yavaş'a ve ekibine teşekkür etti.

Altılı masayı işaret eden Kılıçdaroğlu, "Altı partiyiz, altı lideriz orada. Hepimiz bu ülkede huzur, barış istiyoruz. Hepimiz birlikte yaşamak, kucaklaşmak istiyoruz. Ayrışmayı, kavgayı değil, tam tersine beraber, güçlü olmayı istiyoruz. Bizi ayırmak, bölmek isteyenler başkaları. Ama biz bölünmeyeceğiz, ayrışmayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"MANSUR BAŞKAN, ANKARA'NIN BİR BAŞKENT OLARAK DİĞER 80 İLE ÖRNEK OLMASI GEREKTİĞİNİ BİLİYOR: Az önce bir terminalin açılışını yaptık. Şimdi Balık Hali'nin açılışını yapıyoruz. Mansur Başkan gerçekten de Ankara'nın Ankara olduğunu; Ankara'nın Türkiye'nin kalbi olduğunu ve Ankara'nın bir başkent olarak diğer 80 ile örnek olması gerektiğini bilen ve bu konuda çaba harcayan bir belediye başkanıdır. Dolasıyla hepinizin huzurunda sayın başkanı, çalışma arkadaşlarını yürekten kutluyorum.

ARKADAŞIMIZ BALIKÇILARIN SAHİPSİZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ: Dün Giresun'daydım. Balıkçıları ziyaret ettim. Az önce konuşan arkadaşımız da balıkçıların sahipsiz olduğunu söyledi. Ben bütün balıkçı arkadaşlarıma söz verdim; Hopa'dan başlayıp Samandağ'a kadar bir milletvekili arkadaşımızı ve ekibini görevlendirdik. Her bir limanı, bölgeyi gezerek balıkçıların sorunlarını saptayın diye. Çünkü balıkçıların sorunları bölgeden bölgeye değişiyor.

SİZE HAKKINIZ TESLİM EDİLDİ: Ankara'ya balıklar geliyor, en taze balığın Ankara'da olduğu söyleniyor ama balığı tüketen Ankaralıların güzel bir ortamda balığın hazırlandığını, satıldığını, müşteriye sunulduğunu görmeleri lazımdı. Eski hal gerçekten de sizin hakkınız değildi. Şimdi size hakkınız teslim edildi. Gayet güzel, uygar bir ortamda gelen ürünleri alacaksınız, onları tüketiciye sunacaksınız. Onları Ankaralılar alacak ve tüketecekler. Sizler de huzur içinde çalışacaksınız. Emeğinizin hakkını da böylece almış olacaksınız.

KUCAKLAŞMANIN ESAS ALINDIĞI BİR ORTAMI YARATMAK GEREKİYOR: Müşteri gelince satıcıyı görürken onun güler yüzünü görmek ister çalıştığı ortamı görmek ister huzur içinde çalıştığını görmek ister. Müşteri terminale gelince şoförün dinlendiğini görmek ister. Yukarıda rahat ettiğini bilmek ister. Direksiyon başına geçince sinirlerinden arınmış, görevini huzur içinde yapan bir kişi olarak müşteri de şoförü görmek ister. Dolasıyla gerilimin değil, sevginin, saygının, kucaklaşmanın esas alındığı bir ortamı yaratmak gerekiyor. Bu ortamı yarattığınız zaman kente huzur gelir.

DÜNYADAKİ BÜTÜN BAŞKENTLER İLE YARIŞABİLİR KONUMDA OLMASI LAZIM: Ankara aynı zamanda Orta Anadolu'dur. Birinci çember Ankara ise ikinci çember Orta Anadolu'dur. Üçüncü çember bütün Türkiye'dir. Dolasıyla burası başkenttir. Dünyadaki bütün başkentler ile yarışabilir konumda olması lazım. 21'inci yüzyılda metropollerin yarışı vardır, ülkelerin dışında. O çerçevede bakmak, değerlendirmek gerekiyor.

MANSUR BAŞKAN, KIRSAL KALKINMA KONUSUNDA TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK PEK ÇOK ÇALIŞMAYA İMZA ATTI: Mansur Başkan, sadece bu iki tesisi yapmadı. Mansur Başkan, aynı zamanda kırsal kalkınma konusunda Türkiye'ye örnek olacak pek çok çalışmanın altına imza attı. Bugün kırsalda pek çok vatandaşımız görev yapıyorsa, çalışıyorsa, emek harcıyorsa, alın teri döküyorsa kazanmaya başladı. Kazanıyor ve dolayısıyla huzur içinde elde ettiği ürünü satarak gelir elde ediyor.

GENÇLERİ İHMAL EDEN BİR YÖNETİMİ ASLA TÜRKİYE KABUL ETMİYOR: Gençler bizim için çok önemli. Gençler elbette ki eğlenmek, gülmek ister. Bisiklete binmek, araba sahibi olmak, huzur içinde yaşamak ister. Gençler, düşüncelerini özgürce ifade etmek ister. Dolayısıyla Türkiye'nin nüfusunun yarısından fazlası gençlerden oluşuyor. Dolayısıyla gençleri ihmal eden bir yönetimi asla Türkiye kabul etmiyor. Biz bütün gençleri kucaklıyoruz.

MİLLET İTTİFAKI OLARAK YAPIYORUZ: Bütün bunlar toplumun kucaklaşmasına ortam hazırlıyor. Kucaklaşıyoruz. Bütün bunlar aynı zamanda helalleşmemize ortam hazırlıyor. Helalleşiyoruz. Hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamadan bu ülkede herkesin, 85 milyon insanın huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken Millet İttifakı olarak yapıyoruz.

BİZ BAZILARININ İNADINA KARŞIN BERABER OLACAĞIZ, BİRLİKTE OLACAĞIZ, KUCAKLAŞACAĞIZ: Altı partiyiz, altı lideriz orada. Hepimiz bu ülkede huzur, barış istiyoruz. Hepimiz birlikte yaşamak, kucaklaşmak istiyoruz. Ayrışmayı, kavgayı değil, tam tersine beraber, güçlü olmayı istiyoruz. Bizi ayırmak, bölmek isteyenler başkaları. Ama biz bölünmeyeceğiz, ayrışmayacağız. Biz bazılarının inadına karşın beraber olacağız, birlikte olacağız, kucaklaşacağız, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız.

MİLLİ KURTULUŞ SAVAŞI'NI BERABER VERDİK: Allah aşkına kavgadan bıkmadık mı ya. Kardeş kardeşi sorgulamaya başladı. Komşumuzu sorgulamaya başladık. Yetmiyor mu bu. Niye kucaklaşmıyoruz. Niye helalleşmiyoruz. İlla kavga mı edelim. Elin oğlu, avcunu ovuştursun, öyle mi olacak yani. Biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir gelenekten geliyoruz değerli Ankaralı kardeşlerim. Milli Kurtuluş Savaşı'nı beraber verdik.

BU VATANDA BERABER, BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ: Şimdi kavganın değil, beraber olmanın zamanı. Birlikte olmanın zamanı. Hiçbir grubu, kişiyi, yapıyı ayırmayacağız, bayrağımıza ve vatanımıza bağlı kaldığı sürece herkesin başımızın üstünde yeri vardır. İki kırmızı çizgimiz vardır; vatanımız ve bayrağımız. Vatanını ve bayrağını kim seviyorsa başımızın üstüne yeri vardır. İki konuda ödün vermeyiz. Bu vatanda beraber, birlikte yaşayacağız. Bayrağımızın altında onurumuz ve gururumuz ile yaşayacağız.

AYRILIĞI YOK, BERABERLİĞİ SAVUNACAĞIZ: Biz Millet İttifakı olarak kararlıyız. Millet İttifakı olarak bu ülkeyi aydınlığa kavuşturacağız. Millet İttifakı olarak ekonomi düzelmiyor, düzelteceğiz; kavga var, kavgayı bitireceğiz; huzursuzluk var, huzuru getireceğiz; bereketi getireceğiz, her eve, her sofraya bereketi, huzuru getireceğiz. Komşu, komşu ile huzur içinde selamlaşacak, kucaklaşacak. Ayrılığı yok, beraberliği savunacağız."