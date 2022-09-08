Nallıhanlı Kadından Kılıçdaroğlu'na: "Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Sürecinde Sizi Takip Ediyoruz" - Son Dakika
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Nallıhanlı Kadından Kılıçdaroğlu'na: "Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Sürecinde Sizi Takip Ediyoruz"

08.09.2022 13:39

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Tapduk Emre Türbesi’ni ziyaretinin ardından köylü kadınlarla sohbet etti. Kadınlardan biri, Kılıçdaroğlu’na, “Özellikle Başkan’ım, ekonomi ve pahalılık üzerinde sizden rica ediyorum; üzerinde durun. Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde sizi takip ediyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Tapduk Emre Türbesi'ni ziyaretinin ardından köylü kadınlarla sohbet etti. Kadınlardan biri, Kılıçdaroğlu'na, "Özellikle Başkan'ım, ekonomi ve pahalılık üzerinde sizden rica ediyorum; üzerinde durun. Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde sizi takip ediyoruz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluşmak için bugün geldiği Nallıhan'da, Tapduk Emre Türbesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, türbede Tapduk Emre hakkında bilgi aldıktan sonra dua okudu. Kılıçdaroğlu, daha sonra türbenin yanında yöresel ürünler satan kadınlarla bir araya geldi.

Kadınlardan biri, Kılıçdaroğlu'na, "Televizyonda gördüğümüz gibi değil, daha yakışıklısınız" dedi. Kadınlar, Nallıhan'da telefon hatlarının çekmediğini ve sorun yaşadıklarını dile getirdi. Kadınlardan biri, çiftçilere yeterli destek verilmediğini aktararak, "Çiftçilerimize destek yok, destek istiyoruz" diye konuştu. Yavaş, kadınlara, belediye olarak çiftçilere verdikleri destekleri anlattı. Bir diğer çiftçi kadın da ekonomik yönden büyük sıkıntılar yaşadıklarını kaydederek şunları söyledi:

"Özellikle Başkan'ım, ekonomi ve pahalılık üzerinde sizden rica ediyorum; üzerinde durun. Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde sizi takip ediyoruz. Doğal gaz, elektrik, su… Maaşlarımız yetmiyor yani. Sadece faturalara çalışıyoruz."

Çiftçi kadınlar, Yavaş'tan üstü kapalı pazar yeri de talep etti. Yavaş, pazar yerini yapma sözü verdi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Nallıhan'da esnafı ziyaret etti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Nallıhan'da esnafı ziyaret etti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tapduk Emre Türbesi'ni ziyaret etti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tapduk Emre Türbesi'ni ziyaret etti
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Tapduk Emre, Nallıhan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nallıhanlı Kadından Kılıçdaroğlu'na: 'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Sürecinde Sizi Takip Ediyoruz' - Son Dakika

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