Kılıçdaroğlu'ndan, Murat İde'ye Başsağlığı Telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Zeynep İde'nin vefatı nedeniyle, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Basın Danışmanı Murat İde'yi aradı ve başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Zeynep İde'nin vefatı nedeniyle, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Basın Danışmanı Murat İde'yi telefonla aradı. Zeynep İde'ye Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
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