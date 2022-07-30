Kılıçdaroğlu'ndan, Murat İde'ye Başsağlığı Telefonu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan, Murat İde'ye Başsağlığı Telefonu

30.07.2022 15:54
Kılıçdaroğlu'ndan, Murat İde'ye Başsağlığı Telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Zeynep İde’nin vefatı nedeniyle, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Basın Danışmanı Murat İde’yi aradı ve başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Zeynep İde'nin vefatı nedeniyle, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Basın Danışmanı Murat İde'yi aradı ve başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Zeynep İde'nin vefatı nedeniyle, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Basın Danışmanı Murat İde'yi telefonla aradı. Zeynep İde'ye Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

YORUMLAR
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Murat İde'nin Annesi Zeynep İde Hayatını Kaybetti Murat İde'nin Annesi Zeynep İde Hayatını Kaybetti Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek problemi yok (2) Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek problemi yok (2)
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan, Murat İde'ye Başsağlığı Telefonu - Son Dakika

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