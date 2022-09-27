Kılıçdaroğlu: Göle'de Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Bölgedeki Tüm Vatandaşlarımıza Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Göle'de Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Bölgedeki Tüm Vatandaşlarımıza Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum

27.09.2022 17:53
Kılıçdaroğlu: Göle'de Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Bölgedeki Tüm Vatandaşlarımıza Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının yaşanmaması için” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının yaşanmaması için" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ardahan'da meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının yaşanmaması için."

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Göle'de Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Bölgedeki Tüm Vatandaşlarımıza Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum - Son Dakika

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