Kılıçdaroğlu: Atama Bekleyen Sağlıkçılar, Bu Süreçte Defalarca Sözlerin Tutulmadığını Gördü. Artık Sabredilecek Hiçbir Durum Kalmadı. Gündemime Aldım - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: Atama Bekleyen Sağlıkçılar, Bu Süreçte Defalarca Sözlerin Tutulmadığını Gördü. Artık Sabredilecek Hiçbir Durum Kalmadı. Gündemime Aldım

20.09.2022 21:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Atama bekleyen sağlıkçılar, bu süreçte defalarca sözlerin tutulmadığını, ertelendiğini gördü. Artık sabredilecek, sineye çekilecek hiçbir durum kalmadı. Gündemime aldım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Atama bekleyen sağlıkçılar, bu süreçte defalarca sözlerin tutulmadığını, ertelendiğini gördü. Artık sabredilecek, sineye çekilecek hiçbir durum kalmadı. Gündemime aldım" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, atama bekleyen sağlıkçılara ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketleyerek şunları kaydetti:

"Atama bekleyen sağlıkçılar, bu süreçte defalarca sözlerin tutulmadığını, ertelendiğini gördü. Artık sabredilecek, sineye çekilecek hiçbir durum kalmadı. Gündemime aldım. FK 2020 Atama Sözünü Tut."

YORUMLAR
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Elazığ'da özeleştiri yaptı: Oyumuzun düşüklüğünün kabahati sizde değil bizde CHP lideri Kılıçdaroğlu, Elazığ'da özeleştiri yaptı: Oyumuzun düşüklüğünün kabahati sizde değil bizde Kılıçdaroğlu: Elazığlıların oylarıyla seçilince Elazığ'a da bir bakanlık vereceğim Kılıçdaroğlu: Elazığlıların oylarıyla seçilince Elazığ'a da bir bakanlık vereceğim
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Atama Bekleyen Sağlıkçılar, Bu Süreçte Defalarca Sözlerin Tutulmadığını Gördü. Artık Sabredilecek Hiçbir Durum Kalmadı. Gündemime Aldım - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı
00:38 İsmailağa cemaatinden tartışma yaratan yenge fetvası: Caiz olmaz
23:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı muhabirin Biden sorusuna verdiği yanıt gülümsetti
23:42 Aksoy Araştırma'nın anketinde dikkat çeken sonuç! İşte AK Parti ve CHP arasındaki fark...
23:03 Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu! Üçüncü sıradaki ismin annesinin de tescilli güzel olduğu ortaya çıktı
22:58 Donetsk ve Luhansk'ın referandum kararına ABD ve NATO'dan tepki geldi: Kabul etmeyeceğiz
22:47 Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen aldatma itirafı Buket Aydın'ı şaşırttı: Bu yedekleme dürtüsü bence
22:33 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın 'kebap' çıkışı Türk futbolseverlerin ilgisini çekti
22:10 İngiltere'nin yeni kralına ırkçılık suçlaması! Siyahi vatandaşa arkasını döndü
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 09:13:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Atama Bekleyen Sağlıkçılar, Bu Süreçte Defalarca Sözlerin Tutulmadığını Gördü. Artık Sabredilecek Hiçbir Durum Kalmadı. Gündemime Aldım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement