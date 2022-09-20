Kemal Kılıçdaroğlu, atama bekleyen sağlıkçılara ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'yı da etiketleyerek şunları kaydetti:

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: Atama Bekleyen Sağlıkçılar, Bu Süreçte Defalarca Sözlerin Tutulmadığını Gördü. Artık Sabredilecek Hiçbir Durum Kalmadı. Gündemime Aldım - Son Dakika

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