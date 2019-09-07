CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Kent Meydanı'nda 7 Eylül Aydın'ın Kurtuluşu dolayısıyla düzenlenen etkiliklere katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:45 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Kent Meydanı'nda 7 Eylül Aydın'ın Kurtuluşu dolayısıyla düzenlenen etkiliklere katıldı. Kılıçdaroğlu, il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verip, Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı.
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