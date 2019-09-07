Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Efeler Belediyesini ziyareti Kılıçdaroğlu'nun İncirliova Belediyesini ziyareti Kılıçdaroğlu'nun Germencik Belediyesini ziyareti Kılıçdaroğlu'nun Söke Belediyesini ziyareti AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da, Efeler, İncirliova,...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Efeler Belediyesini ziyareti

Kılıçdaroğlu'nun İncirliova Belediyesini ziyareti

Kılıçdaroğlu'nun Germencik Belediyesini ziyareti

Kılıçdaroğlu'nun Söke Belediyesini ziyareti AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da, Efeler, İncirliova, Germencik ve Söke Belediyelerini ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Efeler, Aydın, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:23 Kaynak: AA
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