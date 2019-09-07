CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Efeler Belediyesini ziyareti Kılıçdaroğlu'nun İncirliova Belediyesini ziyareti Kılıçdaroğlu'nun Germencik Belediyesini ziyareti Kılıçdaroğlu'nun Söke Belediyesini ziyareti AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da, Efeler, İncirliova,...
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:23 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Efeler Belediyesini ziyareti
Kılıçdaroğlu'nun İncirliova Belediyesini ziyareti
Kılıçdaroğlu'nun Germencik Belediyesini ziyareti
Kılıçdaroğlu'nun Söke Belediyesini ziyareti AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da, Efeler, İncirliova, Germencik ve Söke Belediyelerini ziyaret etti.
CHP'li Başkan Akay, damadını 7 bin tl maaşla özel kalem müdürü olarak atadı Ahmet Türk'ten çok konuşulacak çıkış: Hendek olayı yanlıştı Şarkıcı Tuğba Ekinci, "Adriana Lima kimmiş?" diyerek kalçasını gösterdi Meral Akşener, HDP binası önünde eylem yapan annelere seslendi: Annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değildir