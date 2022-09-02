Kılıçdaroğlu: Bafra'da Haykırdık, Bu Ülkeyi Beraber Ayağa Kaldıracağız. Hep Beraber, Hep Beraber - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Bafra'da Haykırdık, Bu Ülkeyi Beraber Ayağa Kaldıracağız. Hep Beraber, Hep Beraber

02.09.2022 01:05
Kılıçdaroğlu: Bafra'da Haykırdık, Bu Ülkeyi Beraber Ayağa Kaldıracağız. Hep Beraber, Hep Beraber

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bafra’da haykırdık, bu ülkeyi beraber ayağa kaldıracağız. Hep beraber, hep beraber” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Bafra'da haykırdık, bu ülkeyi beraber ayağa kaldıracağız. Hep beraber, hep beraber" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 30 Ağustos'ta "Kent girişinde beni karşılayan Amasyalılara teşekkür ediyorum. Düzelteceğiz bu ülkeyi; hep beraber, hep beraber" notuyla Amasya ziyareti sırasında halka seslenirken çekilmiş bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu bu gece; söz konusu Amasya paylaşımını alıntılayarak, dün Bafra'ya geldiğinde burada kendisini dinleyen kalabalığı gösteren fotoğrafı, "Bafra'da haykırdık, bu ülkeyi beraber ayağa kaldıracağız. Hep beraber, hep beraber" notu ile Twitter hesabından yayınladı.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Bafra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Bafra'da Haykırdık, Bu Ülkeyi Beraber Ayağa Kaldıracağız. Hep Beraber, Hep Beraber - Son Dakika

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