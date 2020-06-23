CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Barolar da hak arıyorlar, onlar da yürüyecek. - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Barolar da hak arıyorlar, onlar da yürüyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Barolar da hak arıyorlar, onlar da yürüyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Barolar da hak arıyorlar, onlar da yürüyecek. Anayasa gayet açık, silahsız ve saldırısız olduğu sürece hepsinin yürüme hakkı"

Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Barolar da hak arıyorlar, onlar da yürüyecekler. Anayasa gayet açık, silahsız ve saldırısız olduğu sürece hepsinin yürüme hakkı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, Babalar Gününe atıf yaparak, "Tüm babalar ne ister? Evlerinde huzur ister. Çocuklarının iyi bir eğitim almasını ister. Çocuklarım üniversiteye gidiyorsa, kimseye muhtaç olmadan iyi bir yurt isterler. Baba bir ailenin gölgesidir. Babanın gölgesi önemlidir. Babalarımızı bizim kahramanlarımız. Babalarımızla rahat konuşamazdık annelerimizle konuştuğumuz gibi, Anadolu'nun bir geleneğidir. Babalara duyulan derin saygının bir ifadesidir" ifadelerini kullandı.

Avukatların kontrol altına alınmak istendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Efendim kanun çıkacak? Neymiş baroları parçalayacaklar. Başka işin mi yok. Anayasaya göre Barolar kamu tüzel kişiliği niteliğindedir. Yanı bir devlette iki tane Merkez Bankası olmaz. Aynı vilayette iki vali olmaz, iki kaymakam olmaz, iki maliye bakanı olmaz. Bir ilde de bir tane baro olur. Seçimle gelir" dedi.

Avukatların yürüyüşüne ilişkin olarak Kılıçdaroğlu, "Biz Baroların yürüyüşünü saygı ile karşılıyoruz. Bu ülke en zor günlerde bile baskılara direndi. Barolar da hak arıyorlar, onlar da yürüyecekler. Anayasa gayet açık, silahsız ve saldırısız olduğu sürece hepsinin yürüme hakkı. Silahları mı var? Bir yere mi saldırdılar? Dünya böyle bir örnek görmedi, Türkiye de böyle bir örnek görmedi. Sonunda girişimler oldu, şimdi avukatlar yürüyorlar. Beni derinden sarsan olay ise Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın bu olaya karşı takındığı farklı tutumdur. Adalet, savunma. En başta o savunacak" değerlendirmesini yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 08:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'Barolar da hak arıyorlar, onlar da yürüyecek. - Son Dakika

Son Dakika

00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 15:44 İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu 15:18 AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 13:19 Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 07:48 İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
00:37
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
23:56
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 03:40:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Barolar da hak arıyorlar, onlar da yürüyecek. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]