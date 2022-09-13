Kılıçdaroğlu: "Tek Limanımdır Halkım. 5'li Çeteler, Varlıkçılar, Çantacılar; Bu Ülkenin İkinci 100 Yılında Siz Olmayacaksınız. Biz Olacağız Biz" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Tek Limanımdır Halkım. 5'li Çeteler, Varlıkçılar, Çantacılar; Bu Ülkenin İkinci 100 Yılında Siz Olmayacaksınız. Biz Olacağız Biz"

13.09.2022 19:56
Kılıçdaroğlu: "Tek Limanımdır Halkım. 5'li Çeteler, Varlıkçılar, Çantacılar; Bu Ülkenin İkinci 100 Yılında Siz Olmayacaksınız. Biz Olacağız Biz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birileri kime güvenirse güvensin, ne algı yaparlarsa yapsınlar, benim güvendiğim halktır. Tek limanımdır halkım. 5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız. Biz olacağız biz. Halk. Hep beraber, hep beraber. Teşekkür ederim Sakarya" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birileri kime güvenirse güvensin, ne algı yaparlarsa yapsınlar, benim güvendiğim halktır. Tek limanımdır halkım. 5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız. Biz olacağız biz. Halk. Hep beraber, hep beraber. Teşekkür ederim Sakarya" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün Sakarya'da yurttaşlara hitap ettiği konuşmasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, paylaşımını Giresun'da yine yurttaşlara hitap ederken fotoğrafının yer aldığı gönderiyi alıntıladı ve şu notu düştü:

"Birileri kime güvenirse güvensin, ne algı yaparlarsa yapsınlar, benim güvendiğim halktır. Tek limanımdır halkım. 5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız. Biz olacağız biz. Halk. Hep beraber, hep beraber. Teşekkür ederim Sakarya!"

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Tek Limanımdır Halkım. 5'li Çeteler, Varlıkçılar, Çantacılar; Bu Ülkenin İkinci 100 Yılında Siz Olmayacaksınız. Biz Olacağız Biz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Tek Limanımdır Halkım. 5'li Çeteler, Varlıkçılar, Çantacılar; Bu Ülkenin İkinci 100 Yılında Siz Olmayacaksınız. Biz Olacağız Biz" - Son Dakika
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