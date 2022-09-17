Kılıçdaroğlu'ndan yeni iddialar: Küçük yatırımcının çaldığınız parasını size ödeteceğim - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan yeni iddialar: Küçük yatırımcının çaldığınız parasını size ödeteceğim

17.09.2022 16:09
Kılıçdaroğlu'ndan yeni iddialar: Küçük yatırımcının çaldığınız parasını size ödeteceğim

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda, "Borsada yaptığınız manipülasyonları izliyorum ve notumu alıyorum. Küçük yatırımcının çaldığınız parasını size ödeteceğim. Vallahi de ödeyeceksiniz! Erdoğan şürekası, göreceğim sizi" dedi. Kılıçfaroğlu ayrıca, "Dolayısıyla ekonomi derken, sadece ilk 100 günlük planlar vs. ile bu ülkenin toparlanmayacağını biliyorum." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü mesajını, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası faiz kararları ile ilgili olarak 22 Ağustos'ta yaptığı şu açıklamayı alıntılayarak paylaştı:

"MUTEBER BORSA SERMAYEDARLARINI HARİÇ TUTURAK..."

"Borsada dolandırılan küçük yatırımcının uğradığı zararın telafisi meselesini açayım. Muteber borsa sermayedarlarını hariç tutarak, beni asıl ilgilendiren meseleye geliyorum. Borsada küçük yatırımcı sadece SPK'nın yolsuzluk mekanizmasıyla soyulmadı.

"KÜÇÜK YATIRIMCIYI SOYAN ÇETELER VAR"

İçeriden bilgi alarak, manipülasyonla küçük yatırımcıyı soyan çeteler var. Bunu hisse grafiklerinden de çok net izliyorum. Örneklerini TCMB faiz kararlarında ve sosyal medyada çıkartılan bazı dedikodular sürecinde de gördüm, notlarımı aldım.

"SADECE İLK 100 GÜNLÜK PLANLARLA BU ÜLKENİN TOPARLANMAYACAĞINI BİLİYORUM"

SPK ve Borsa İstanbul bu konudaki şikayetleri görmezden geliyor. Nedenini biliyoruz... Buradan kimlerin nemalandığını da iktidar değişikliğinden sonra ortaya çıkaracağız. Dolayısıyla ekonomi derken, sadece ilk 100 günlük planlar vs. ile bu ülkenin toparlanmayacağını biliyorum.

Bu urları, tefecileri, simsarları, çantacıları temizlemeden; yani devlete nefes aldırmadan, milletin de nefes alamayacağını biliyorum. Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim.

Dolandırılan küçük yatırımcıların zararlarının telafisi, bu mikropların ve beslediklerinin parası ile telafi edilecek. Konunun bu boyutunu da uzun zamandır takip ediyorum, kimse merak etmesin."

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Kaynak: ANKA

Sermaye Piyasası Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan yeni iddialar: Küçük yatırımcının çaldığınız parasını size ödeteceğim - Son Dakika

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