Kılıçdaroğlu: Türkiye Tarihinin En Büyük Borsa Manipülasyonlarına Şahit Oluyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borsadaki manipülasyonlara ilişkin, "Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. Soyguncuları uyarıyorum. Milletin parası onların boğazına dizilecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde borsada yaşanan manipülasyonlara bir kez daha tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Sermaye Piyasası Kurulu'nu (SPK) son kez uyardı.

Kılıçdaroğlu'nun, bu akşam Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"YALAN SÖYLÜYORLAR, SİSTEMATİK RİSK VAR"

"Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. SPK yetkilisi Bloomberg'e "sistemik risk" yok diyor. Yalan söylüyorlar, sistematik risk var.

"MİLLETİN PARASI ONLARIN BOĞAZINA DİZİLECEK"

Uyarmıştım, izliyorum demiştim. Tek tek not alıyorum derken blöf yapmıyordum. Soyguncuları uyarıyorum. Fitil fitil burunlarından getireceğim. Milletin parası onların boğazına dizilecek!

"SPK'YA SON KEZ SESLENİYORUM"

Buradan SPK'ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın. Manipülatör grupları hemen temizleyin. Tekrar ediyorum, son kez…"