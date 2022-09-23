Kılıçdaroğlu: Türkiye Tarihinin En Büyük Borsa Manipülasyonlarına Şahit Oluyoruz. - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: Türkiye Tarihinin En Büyük Borsa Manipülasyonlarına Şahit Oluyoruz.

23.09.2022 22:22
Kılıçdaroğlu: Türkiye Tarihinin En Büyük Borsa Manipülasyonlarına Şahit Oluyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borsadaki manipülasyonlara ilişkin, “Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. Soyguncuları uyarıyorum. Milletin parası onların boğazına dizilecek” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borsadaki manipülasyonlara ilişkin, "Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. Soyguncuları uyarıyorum. Milletin parası onların boğazına dizilecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde borsada yaşanan manipülasyonlara bir kez daha tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Sermaye Piyasası Kurulu'nu (SPK) son kez uyardı.

Kılıçdaroğlu'nun, bu akşam Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"YALAN SÖYLÜYORLAR, SİSTEMATİK RİSK VAR"

"Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. SPK yetkilisi Bloomberg'e "sistemik risk" yok diyor. Yalan söylüyorlar, sistematik risk var.

"MİLLETİN PARASI ONLARIN BOĞAZINA DİZİLECEK"

Uyarmıştım, izliyorum demiştim. Tek tek not alıyorum derken blöf yapmıyordum. Soyguncuları uyarıyorum. Fitil fitil burunlarından getireceğim. Milletin parası onların boğazına dizilecek!

"SPK'YA SON KEZ SESLENİYORUM"

Buradan SPK'ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın. Manipülatör grupları hemen temizleyin. Tekrar ediyorum, son kez…"

YORUMLAR
500
Engin Özkoç: 'İhtiyacımız Olan Şey Birlik ve Beraberlik, Ortak Akıl ve Güçlü Bir Yol Arkadaşlığı' Engin Özkoç: 'İhtiyacımız Olan Şey Birlik ve Beraberlik, Ortak Akıl ve Güçlü Bir Yol Arkadaşlığı' Kılıçdaroğlu'nun 'Gerçekten Benimle Birlikte Misiniz?' Sözlerine Destek Geldi: 'Yanındayım' Kılıçdaroğlu'nun 'Gerçekten Benimle Birlikte Misiniz?' Sözlerine Destek Geldi: 'Yanındayım'
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Türkiye Tarihinin En Büyük Borsa Manipülasyonlarına Şahit Oluyoruz. - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
21:57 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya borsada manipülasyonu tepkisi: Burunlarından getireceğim
21:15 Saat 21.00'i işaret etmişti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın?
20:34 Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Dana ve kuzu karkas alım fiyatı kilogram başına 2 lira arttı
20:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle
19:43 İstanbul'da otobanda yarı çıplak halde koşan adam canını hiçe saydı
19:37 Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi...
19:10 Geride bıraktığımız haftada dolar kazandırırken altın, borsa ve euro kaybettirdi
18:53 Zabıtanın cezasına sinirlenen seyyar satıcı iki çocuğu ve kendisini benzinle yakmak istedi
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
18:27 Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 22:23:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Türkiye Tarihinin En Büyük Borsa Manipülasyonlarına Şahit Oluyoruz. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement