Kemal Kılıçdaroğlu, Bosna Hersek'te Seçimi Kazanan Denis Beçiroviç'i Kutladı, Brezilya'da Önde Giden Lula da Silva'ya Başarı Diledi - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, Bosna Hersek'te Seçimi Kazanan Denis Beçiroviç'i Kutladı, Brezilya'da Önde Giden Lula da Silva'ya Başarı Diledi

03.10.2022 16:43
Kemal Kılıçdaroğlu, Bosna Hersek'te Seçimi Kazanan Denis Beçiroviç'i Kutladı, Brezilya'da Önde Giden Lula da Silva'ya Başarı Diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bosna Hersek’te seçimi kazanan Sosyal Demokrat Parti adayı Denis Beçiroviç’i kutladı ve Brezilya’daki seçimlerin ilk turunda önde giden İşçi Partisi adayı, eski Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva’nın seçimi kazanması için temennide bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bosna Hersek'te seçimi kazanan Sosyal Demokrat Parti adayı Denis Beçiroviç'i kutladı ve Brezilya'daki seçimlerin ilk turunda önde giden İşçi Partisi adayı, eski Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın seçimi kazanması için temennide bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Bosna Hersek ve Brezilya'daki seçimlerde muhalefetin ortak aday gösterdiği liderlere ilişkin mesaj yayınladı.

Bosna Hersek'teki genel seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, 11 siyasi partiden oluşan muhalefet blokunun desteğini alan Sosyal Demokrat Parti'nin adayı Denis Beçiroviç, oyların yüzde 55'ini aldı.

Brezilya dün yapılan ve oyların yüzde 99'unun sayıldığı genel seçimde birinci çıkan Luiz Inácio Lula da Silva, yüzde 48,43 oy alırken rakibi olan aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oyları yüzde 43,20'de kaldı. Lula ve Bolsonaro arasında 30 Ekim 2022 Pazar günü ikinci tur seçim yapılacak.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, Bosna Hersek ve Brezilya'daki seçimlere ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Bosna Hersek'te gerçekleşen genel seçimlerde, muhalefet blokunun desteğini alarak seçimi kazanan Sosyal Demokrat Parti'nin adayı Denis Beçiroviç'i kutluyor, seçim sonuçlarının Bosna Hersek halkına hayırlı olmasını diliyorum.

Ayrıca, Brezilya'da düzenlenen seçimlerde, otoriter siyasi anlayışa karşı ilk turu geniş ittifak siyasetiyle önde tamamlayan Luiz Inácio Lula da Silva'ın, 30 Ekim'de ikinci turu gerçekleştirilecek seçimi zaferle sonuçlandırmasını diliyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu, Bosna Hersek'te Seçimi Kazanan Denis Beçiroviç'i Kutladı, Brezilya'da Önde Giden Lula da Silva'ya Başarı Diledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu, Bosna Hersek'te Seçimi Kazanan Denis Beçiroviç'i Kutladı, Brezilya'da Önde Giden Lula da Silva'ya Başarı Diledi - Son Dakika
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