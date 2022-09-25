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Kemal Kılıçdaroğlu, Neşet Ertaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: 'Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş 10 Yıl Önce Bugün, Yoruldu, Gitti. Seni Asla Unutmayacağız Anadolu'nun Güzel Yürekli Evladı' - Son Dakika

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